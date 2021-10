Zoomlion lance la plus grande grue à tour à pivot supérieur au monde, inaugurant l'ère des grues à tour de très grande taille

Les technologies clés de la construction de grues à tour de très grande taille sont complexes, et leurs exigences en matière de sécurité et de fiabilité sont très élevées. Zoomlion a relevé les défis de l'innovation technologique et des exigences de fabrication pour s'aventurer dans l'inconnu et établir de nouveaux records.

« En l'absence de modèles structurels à suivre, nous avons élaboré une nouvelle plateforme de calcul pour la rigidité structurelle, la stabilité et l'analyse modale », a relevé Tang Shaofang, vice-président de Zoomlion et directeur général de Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company. « La grue à tour W12000-450 a adopté plusieurs technologies développées en interne par Zoomlion, notamment la technologie de soudage à pénétration complète des joints en T. De plus, elle a surmonté des difficultés techniques telles que la fissuration des joints de plaques ultra-épaisses, ce qui lui permet non seulement d'offrir des performances de levage très puissantes allant jusqu'à 10 000 tonnes-mètres, mais aussi de garantir la sécurité et la fiabilité tout au long des processus de transport, de montage, démontage et d'exploitation. »

La W12000-450 est produite dans la plus grande usine de grues à tour intelligentes au monde. Selon les plans, l'usine fabriquera des machines de levage pour la construction d'une capacité de 80 à 20 000 tonnes-mètres. Elle est entièrement numérisée, ce qui permet l'intégration de l'analyse des Big Data, de l'Internet industriel, des systèmes d'information, de la visualisation et plus encore pour réaliser une couverture réseau complète et une interaction personne-machine.

Grâce à des outils de montage intelligents et flexibles, la grue W12000-450 a été fabriquée en quatre mois, alors qu'elle en aurait nécessité 12 avec la technologie de fabrication traditionnelle.

La demande de grues à tour de très grande taille augmente à mesure que les pièces de construction sont plus lourdes, les bâtiments plus hauts et les ponts plus larges. Le lancement de la W12000-450 apportera non seulement la toute dernière solution pour les industries lourdes, mais mettra également en évidence les capacités de pointe de Zoomlion en matière de R&D, de conception et de fabrication de grandes grues à tour.

