Zoomlion nimmt die neue Fabrik für intelligente Turmdrehkrane in Betrieb

Die neue Fabrik wird digitale, grüne Entwicklungstrends in der Baumaschinenindustrie anführen

CHANGDE, China, 27. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat am 17. Mai in Changde, Provinz Hunan, offiziell den Vollbetrieb seiner Fabrik für intelligente Turmkrane (IM) aufgenommen.