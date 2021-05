La nouvelle usine de fabrication intelligente de grues à tour de Zoomlion est maintenant pleinement opérationnelle

Maintenant pleinement opérationnelle, l'usine de fabrication intelligente de grues à tour de Zoomlion profite d'une efficacité de production grandement améliorée : une grue à tour sort de la chaîne de montage toutes les 18 minutes. Sa valeur de production annuelle atteindra plus de 3,11 milliards de dollars américains, ce qui permettra d'atteindre les objectifs d'expansion et de qualité de premier ordre de Zoomlion tout en achevant la transformation numérique et écologique de l'entreprise.

L'usine de fabrication intelligente de grues à tour de Zoomlion dispose d'un nouvel aménagement comprenant une « usine intelligente », deux « ateliers phare », trois « entrepôts intelligents » et quatre « chaînes de production sans personnel », qui fabriquent chaque série de grues à tour et d'ascenseurs de chantier dont la taille varie de 63 à 20 000 tonnes-mètre. Ses 24 chaînes de production intelligentes et ses trois entrepôts intelligents permettent d'améliorer la qualité des produits de manière importante grâce à une mise à niveau complète des matières premières et des activités de découpage, de la soudure à l'emballage, en passant par la logistique et la mise à l'essai.

L'usine est également entièrement numérisée, ce qui permet l'intégration de l'analyse des Big Data et de différentes technologies, y compris l'Internet industriel, les systèmes d'information, la visualisation et plus encore pour réaliser une couverture réseau complète et une interaction personne-machine.

Poursuivant la mission de Zoomlion qui consiste à diriger l'évolution écologique de l'industrie de l'équipement lourd, la nouvelle usine de fabrication écologique de l'entreprise a été construite selon des principes de conception écologique, les technologies vertes, l'emballage vert et la production verte afin de réaliser une mise à niveau durable des activités de soudage, de dépoussiérage et de traitement.

Pendant ce temps, Zoomlion a livré à son client deux unités de la grue LW2340-180, la plus grande grue à tour à flèche relevable à énergie éolienne du monde. Ces grues de 180 tonnes ont une capacité de levage maximale de 180 mètres et seront utilisées dans les provinces du Heilongjiang et du Henan dans le cadre de travaux de construction de centrales éoliennes.

« Notre usine de fabrication intelligente de grues à tour est un élément essentiel de la stratégie de Zoomlion visant à " fabriquer des produits verts dans des usines vertes en faisant appel aux énergies vertes ". En tant que plus important fabricant de grues à tour au monde, Zoomlion a toujours eu comme mission principale de diriger le développement écologique de l'industrie des machines de construction », a déclaré Tang Shaofang, vice-président de Zoomlion.

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L'entreprise propose maintenant plus de 568 produits de pointe provenant de 70 gammes de produits couvrant 11 catégories principales.

