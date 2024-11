Zoomlion präsentiert auf der bauma CHINA 2024 einen rekordverdächtigen Showcase mit über 70 Innovationen, die die Zukunft des grünen, intelligenten Bauens beleuchten

SHANGHAI, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, wird auf der bauma CHINA 2024, die vom 26. bis 29. November in Shanghai stattfindet, seine bisher größte Ausstellung veranstalten. Unter dem Motto „Greener Development, Brighter Future" wird Zoomlion mehr als 70 innovative Produkte und Lösungen vorstellen, die die nächste Ära der grünen und intelligenten Fertigung definieren.

Die Ausstellung von Zoomlion umfasst neun Hauptkategorien, darunter Mobilkrane, Betonmaschinen, Turmdrehkrane, Erdbewegungsmaschinen, Bergbaumaschinen, Hubarbeitsbühnen, Tiefbaumaschinen, Industriefahrzeuge und neue Baumaterialien. Das umfassende Angebot unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der intelligenten Bautechnologien. Zu den Innovationen gehören intelligente Bergbaulösungen und autonome Bausysteme, die Effizienz und Präzision in der Branche neu definieren.

Zoomlion hat im Rahmen seiner Innovationsinitiativen 4.0 und 4.0A über 700 Produkte auf den Markt gebracht, die sich durch fortschrittliche digitale, intelligente und umweltfreundliche Technologien auszeichnen. Aufbauend auf seiner rekordverdächtigen selbstfahrenden 72-Meter-Hubarbeitsbühne – der höchsten weltweit – wird das Unternehmen auf der Veranstaltung neue bahnbrechende Entwicklungen vorstellen.

Die Live-Demonstrationen von Zoomlion zeigen autonome Bagger und Kompaktlader bei der Ausführung komplexer Aufgaben und veranschaulichen die KI-gesteuerte Mensch-Maschine-Zusammenarbeit zur Steigerung der Produktivität und Entscheidungsfindung auf Baustellen.

Die Besucher werden auch die vollständig digitalisierten Systeme von Zoomlion kennenlernen, wie z. B. die autonomen Flotten-Kollaborationslösungen für Bergbau-Lkw und ferngesteuerte Geräte, die eine neue Ära illustrieren, in der sich Baumaschinen von Werkzeugen zu intelligenten Systemen entwickeln.

Die Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt, mit fast 20 neuen Energieprodukten, die etwa 25 % des ausgestellten Portfolios ausmachen. Diese Innovationen spiegeln das Engagement von Zoomlion für die Integration erneuerbarer Energien und umweltfreundliche Produktion wider und festigen die Rolle des Unternehmens als Vorreiter bei der grünen Transformation der Branche.

Die Präsentation von Zoomlion ist auf ein weltweites Publikum zugeschnitten und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Märkte in Europa, Nordamerika und Australien. Mit Teilnehmern aus über 130 Ländern fördert die Ausstellung die internationale Zusammenarbeit und bietet einen zweisprachigen Live-Stream, um ein globales Publikum in Echtzeit zu erreichen.

Die bauma CHINA 2024 ist eine erstklassige Plattform für Innovation, Nachhaltigkeit und globale Zusammenarbeit. Im Sinne dieser Vision lädt Zoomlion Partner und Fachleute der Branche herzlich ein, die Zukunft der Baumaschinen und -technologien zu erkunden. Erleben Sie diese bahnbrechenden Innovationen in Echtzeit per Livestream oder besuchen Sie die Stände A63, A65, A66, A67, A68, B58, B66 und B68 von Zoomlion, um sie aus erster Hand zu erfahren.