Zoomlion prend des mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (Covid-2019)

En réponse à l'épidémie de coronavirus, Zoomlion a rapidement mis en place une équipe spéciale de soutien, composée de dizaines d'ingénieurs et d'opérateurs, mobilisant plus de 240 ensembles de machines et d'équipements, dont des engins de terrassement, des grues mobiles, des machines à bétonner et des chariots élévateurs à nacelle. Depuis le 23 janvier, Zoomlion participe à la construction d'hôpitaux dans toute la Chine, notamment à Wuhan, Hunan, Shenzhen, Henan, Guangxi et Tianjin, faisant également don de fournitures médicales pour renforcer les mesures de première ligne.

Au 18 février, Zoomlion a acheté plus de trois millions d'ensembles d'équipement de protection médicale. La société a fait don de plus de 2,6 millions de fournitures médicales.

Assurer la santé et la sécurité des employés retournant au travail

Le redressement suite à l'épidémie de coronavirus est stimulé par le retour progressif des employés sur leur lieu de travail, depuis le 5 février. Jusqu'à présent, plus de 70 % des employés ont regagné leur poste, la capacité de production globale étant rétablie à 60-80 %.

Avant que les employés ne reviennent au travail, Zoomlion a mis en place une équipe de prévention et de lutte contre les infections et un plan de retour au travail, pour garantir leur santé et leur sécurité. Pour lutter contre l'infection, des équipes spécialisées désinfectent deux fois par jour le site des bureaux, les ateliers et les installations de production, ainsi que les routes, les dortoirs et les cantines du parc industriel. Dans le même temps, la température des employés est régulièrement vérifiée pour éviter toute flambée. Des équipements de protection tels que des masques sont distribués à tous les employés et doivent être portés en permanence. Pour ceux qui sont dans l'impossibilité de retourner en temps et en heure sur leur lieu de travail, des aménagements appropriés ont été prévus afin de permettre le télétravail.

Des mesures drastiques de prévention et de lutte constituent une garantie forte de bon fonctionnement des activités et de la production.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd (000157.SZ), est une société de fabrication d'équipements haut de gamme, qui propose des machines d'ingénierie, des machines agricoles ainsi que des services financiers. La société commercialise désormais plus de 460 produits de pointe issus de 55 gammes de produits, couvrant dix catégories majeures. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://en.zoomlion.com/ .

