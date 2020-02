Zoomlion toma medidas para combater a epidemia do novo coronavírus (Covid-2019)

CHANGSHA, China, 21 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Após a epidemia do novo coronavírus Covid-19, a Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co, (01157.HK) – uma fabricante chinesa líder de equipamentos de engenharia e agrícolas – estabeleceu imediatamente uma Equipe de Prevenção e Controle liderada pelo presidente Sr. Zhan Chunxin para coordenar doações e apoio à construção de hospitais de emergência, assegurando ao mesmo tempo segurança no local de trabalho para os funcionários que regressam.

Construindo hospitais de emergência e doando suprimentos médicos