Zoomlion ergreift Maßnahmen zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus (Covid-2019)

CHANGSHA, China, 21. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co (01157.HK), ein führender chinesischer Hersteller von Maschinen und Landmaschinen, hat nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus Covid-19 umgehend ein Präventions- und Kontroll-Team unter Leitung von President Zhan Chunxin aufgestellt. Es koordiniert Spenden, hilft beim Bau von Notfallkrankenhäusern und kümmert sich um die Sicherheit am Arbeitsplatz für rückkehrende Mitarbeiter.

Bau von Notfallkrankenhäusern und Spende von Medizinbedarf