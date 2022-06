Zoomlion promove desenvolvimento no mercado internacional com estratégia de localização e logística diversificada

A Zoomlion está comprometida com o fornecimento de maquinário de alta qualidade para dar suporte à construção civil no mercado externo e já participou de uma série de projetos de alto nível, incluindo o do Estádio N'Djamena, no Chade, para o qual foram fornecidos dez unidades de guindastes, escavadeiras, tratores e caminhões-betoneira para bombeamento de concreto, e o projeto do metrô de Mumbai, na Índia, onde os guindastes all-terrain ZAT4500H da Zoomlion foram usados.

Após a estratégia de localização, a Zoomlion também personalizou produtos para o mercado externo. Em 24 de maio, a Zoomlion entregou um pedido de equipamentos de bombeamento personalizados para Singapura, que se enquadram na demanda do mercado local por eficiência energética e desempenho garantido. Sua máquina de perfuração de túneis, a ZTR260, também foi implementada na seção F4 do projeto da rodovia E60 na Geórgia , e está melhorando significativamente a eficiência e a segurança do trabalho de um dos maiores e mais importantes projetos de infraestrutura do país.

Enquanto isso, a Zoomlion participou de eventos internacionais de comércio, incluindo o World of Concrete, em Las Vegas, nos EUA, aBuild Expo, no Quênia, a NAMP, na África do Sul e a exposição KOMATEK, na Turquia, para manter contato próximo com parceiros do mundo todo.

"O sucesso da Zoomlion no mercado externo é fruto da nossa estratégia de desenvolvimento de localização, com produtos personalizados que tem como base atender às necessidades específicas dos clientes, além de também estarmos montando nossas próprias equipes locais para alcançar o modelo de negócios de ponta a ponta", disse Li Bin, vice-gerente geral executivo da Zoomlion Overseas.

A Zoomlion fortaleceu ainda mais sua estratégia de localização ao estabelecer dez bases de produção abrangentes e dez armazéns de peças de reposição em todo o mundo com funcionários locais, o que corresponde a 87% de seu número total de funcionários, prestando atendimento com produtos e soluções feitos sob medida para mais de 130 países e regiões.

A Zoomlion também busca ativamente um desenvolvimento estável no mercado externo por meio de canais de exportação diversificados como parte de sua estratégia de localização. Ao utilizar o trem de carga Changsha-China-Europa, reduz-se o tempo de logística de Hunan, na China, para países da Europa de 40 dias para menos de 15 dias em comparação com o frete marítimo, e ao custo equivalente de um quinto do frete aéreo, o que melhora significativamente a pontualidade da logística internacional e diversifica as opções de logística internacional entre Hunan e a Europa.

"No futuro, com o avanço contínuo da estratégia de localização e as soluções diversificadas de logística internacional, a Zoomlion se conectará melhor e mais profundamente com os mercados estrangeiros e apoiará mais projetos", afirmou Li.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846985/image_1.jpg

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion