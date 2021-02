Zoomlion reporta un aumento del 20 % en los ingresos por ventas internacionales en 2020 y tiene como objetivo profundizar la localización en 2021

CHANGSHA, China, 10 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) ha publicado una utilidad neta atribuible de entre 7.000 y 7.500 millones de yuanes (entre USD $1.080 y $1.160 millones) en su proyección de desempeño de 2020, publicada el 20 de enero, logrando un crecimiento interanual de entre el 60 % y el 72 %. Las utilidades después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes tuvieron un aumento interanual de entre un 74 % y un 93.5 %.

A pesar de la tendencia a la baja en la economía global, los ingresos por ventas de Zoomlion en los mercados internacionales registraron una fuerte tendencia al alza en 2020. Li Bin, subgerente general de Zoomlion Overseas Company, atribuyó este logro a la competitividad central de la empresa, especialmente a las grandes inversiones en investigación y desarrollo, además de llevar a cabo una estrategia integrada de localización.

El programa de I+D de Zoomlion para la maquinaria inteligente 4.0 ha llevado una línea de tecnologías y productos líderes en la industria a clientes de todo el mundo, y como los empleados chinos no han podido viajar al extranjero debido a la pandemia de la COVID-19, Zoomlion está contratando más empleados locales para expandir las actividades comerciales en los mercados internacionales.

"Seguiremos invirtiendo en I+D para los mercados internacionales, tenemos más ingenieros para estudiar el mercado extranjero y desarrollar modelos utilizables", afirmó Li. "Es un buen momento para contratar más empleados locales para promover nuestras actividades comerciales en todo el mundo".

Durante la pandemia, Zoomlion contrató a más de 200 empleados locales en diferentes mercados internacionales, incluyendo Indonesia, Tailandia, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, entre otros. La tasa de localización de la empresa en términos de talento ha superado el 85 %.

Para Zoomlion, es un gran desafío gestionar talentos internacionales de diferentes culturas y orígenes religiosos, y la empresa demuestra pleno respeto por cada empleado. Zoomlion utiliza plataformas virtuales como Zoom y WeChat para llevar a cabo reuniones y comparte los valores centrales y la visión de la empresa a través de plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube.

"De acuerdo con nuestras estimaciones, en 2021 habrá una recuperación en la economía global. Nuestro plan es ampliar nuestras actividades comerciales globales con más recursos. Seguiremos colaborando con nuestros socios, colegas y clientes de todo el mundo para crear juntos un futuro espléndido y sustentable", señaló Li.

Acerca de Zoomlion

