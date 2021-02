Zoomlion registra um aumento de 20% na receita de vendas internacionais em 2020, e busca aprofundar a localização em 2021

CHANGSHA, China, 10 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) registrou um lucro líquido atribuível de 7 a 7,5 bilhões de yuans (1,08 a 1,16 bilhões de dólares americanos) em sua previsão de rendimento de 2020 divulgada em 20 de janeiro, alcançando um crescimento de 60 a 72% em relação ao ano anterior. O lucro após a dedução de ganhos e perdas não recorrentes aumentou de 74 a 93,5% na comparação anual.

Apesar da tendência de queda na economia global, a receita de vendas da Zoomlion em mercados internacionais experimentou uma forte tendência ascendente em 2020. Li Bin, diretor geral adjunto da Zoomlion Overseas Company, atribuiu a conquista à competitividade central da empresa, especialmente os grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, bem como a realização de uma estratégia integrada de localização.

O programa de P&D da Zoomlion para maquinário inteligente 4.0 disponibilizou uma linha de tecnologias e produtos líderes do setor para clientes em todo o mundo, e como os funcionários chineses não puderam viajar ao exterior devido à pandemia da COVID-19, a Zoomlion está contratando mais funcionários locais para expandir os negócios em mercados internacionais.

"Seguiremos investindo em P&D para mercados internacionais, uma vez que dispomos de mais engenheiros para estudar o mercado externo e desenvolver modelos aplicáveis", destacou Li. "É um bom momento para contratar mais funcionários locais para nos ajudar em nossos negócios em todo o mundo."

Durante a pandemia, a Zoomlion contratou mais de 200 funcionários locais em diferentes mercados internacionais, incluindo Indonésia, Tailândia, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e mais. A taxa de localização da empresa com relação a talentos superou 85 por cento.

Para a Zoomlion, é um grande desafio administrar talentos internacionais de diferentes culturas e origens religiosas, e a empresa mostra um total respeito por cada funcionário. A Zoomlion utiliza plataformas de Internet como o Zoom e o WeChat para reuniões e compartilha a visão e os valores centrais da empresa através de plataformas de redes sociais, que incluem Facebook, Twitter e YouTube.

"Em 2021, de acordo com nossas estimativas, haverá uma recuperação na economia global. Nosso plano é ampliar o negócio global com mais recursos. Seguiremos colaborando com nossos parceiros, colegas e clientes em todo o mundo para criarmos juntos um futuro belo e sustentável", observou Li.

