Zoomlion salta a los mejores 5 de la Tabla Amarilla 2021 de KHL, es la empresa de mayor movimiento en la clasificación de este año

CHANGSHA, China, 31 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd . ("Zoomlion") (1157.HK) se ubicó entre los mejores cinco a nivel mundial en la Tabla Amarilla 2021 de los 50 fabricantes de equipos de construcción más grandes del mundo, publicada por la editorial británica KHL Group este 11 de mayo. Con un salto de cinco puestos desde el año pasado, la empresa alcanzó altos históricos al convertirse en la de mayor movimiento en las clasificaciones de este año.

Estar entre las mejores cinco de la Tabla Amarilla de KHL refleja los sobresalientes equipos de Zoomlion en toda la empresa. Además, representa una influencia global mejorada a medida que la empresa acelera su transformación inteligente, digital y sostenible, y amplía y profundiza la cooperación con los socios internacionales.

La empresa experimentó un sólido crecimiento durante 2020, con un ingreso operativo de CNY 65.109 millones (USD 9.920 millones), un aumento interanual del 50,34 %. Esto fue resultado de los esfuerzos de la empresa en tres áreas clave:

-- Desarrollo y aplicación de tecnología inteligente. La empresa actualizó el proyecto de innovación 4.0 y propuso un innovador concepto 4.0A de producción inteligente, ágil y ecológica, con 11 productos nuevos y 128 productos 4.0/4.0A que se lanzarán a lo largo del año. Estos productos, que incluyen grúas todo terreno ZAT2200H8, grúas torre de la serie W, excavadoras de nueva generación de la serie G, llegan al mercado con su excelente rendimiento y funciones inteligentes.

-- Actualizaciones de fabricación inteligente. La empresa mejoró sus instalaciones de fabricación inteligente, sentando bases sólidas para el crecimiento de alta calidad. La construcción de la ciudad industrial inteligente de Zoomlion está logrando avances significativos, y los primeros parques industriales terminados ya se pusieron en marcha, con la primera excavadora que sale de la línea de ensamblaje en el parque de fabricación de excavadoras inteligentes. El parque de fabricación de componentes hidráulicos inteligentes (válvulas hidráulicas) también ya está en funcionamiento. Además, la eficiencia de la producción de la empresa aumentó significativamente con el reciente lanzamiento de su fábrica de producción inteligente de grúas torre.

Zoomlion se esfuerza por innovar y lograr avances en la fabricación inteligente para ofrecer rendimientos aún más sólidos.

Acerca de KHL Group

Fundado en 1989, KHL Group es un proveedor líder de información comercial internacional dirigida principalmente a la industria de la construcción del mundo.

Acerca de Zoomlion

Fundada en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) es una empresa de fabricación de equipos de alta gama que integra maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y servicios financieros. En la actualidad, la compañía comercializa 568 productos de última tecnología, organizados en 70 líneas que abarcan once importantes categorías.

Enlaces relacionados

www.zoomlion.com

FUENTE Zoomlion

Related Links

www.zoomlion.com



SOURCE Zoomlion