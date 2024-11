Zoomlion stellt auf der 2024 China International Agricultural Machinery Exhibition die neuesten innovativen Lösungen für die Landwirtschaft vor

CHANGSHA, China, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat auf der China International Agricultural Machinery Exhibition 2024, die vom 26. bis 28. Oktober in Changsha, China, stattfand, die neuesten intelligenten High-End-Produkte, fortschrittliche Lösungen und technologische Innovationen für die Landtechnik vorgestellt.

Zoomlion Brings Latest Innovative Agricultural Solutions to 2024 China International Agricultural Machinery Exhibition

Die Ausstellung von Zoomlion war die größte auf der Messe und zeigte über 70 meistverkaufte Produkte für verschiedene Umgebungen, darunter neun neue High-End-Modelle, die für internationale Märkte optimiert sind, sowie eine umfassende Serie für den gesamten Pflanzenbau.

Auf der Messe stellte Zoomlion den Kombi-Mähdrescher TF220 vor, der die größte Zuführkapazität, die höchste Leistung, die größte Mähbreite und den größten Korntank auf dem chinesischen Markt bietet. Neben der Ernte von Feldfrüchten wie Mais, Sojabohnen und Weizen verfügt er auch über ein Verbunddresch- und Großflächenreinigungssystem, das den Saatgutverlust auf weniger als 0,6 % reduziert und gleichzeitig eine hohe Betriebseffizienz und -zuverlässigkeit bietet.

Zoomlion stellte auch den branchenführenden 5HXQ-60 Niedertemperatur-Doppeltakttrockner, den DV3804 Hybridtraktor mit 380 PS und PL80 Raupenharvester vor. Weitere wichtige Innovationen im Bereich der digitalen und intelligenten Landwirtschaft waren die Pflanzenschutzdrohne ZZBU-50, der Obstpflückroboter ZLDAPR-001, der Hybridtraktor HEV500 und der Raupenharvester PL80 sowie wichtige Komponenten wie selbstentwickelte Dreschtrommeln und elektrische Bus-Steuerventile.

Ein Zoomlion-Händler aus Thailand erklärte auf der Messe, dass er aufgrund der außergewöhnlichen Produkte und der Unternehmensstärke von Zoomlion Vertrauen in die Partnerschaft habe, um mehr Geschäfte auf dem lokalen Markt zu entwickeln.

Im Bereich der intelligenten Landwirtschaft wurden drei Präzisionssysteme für Düngung, Bewässerung und Pflanzenschutz, IoT-Geräte, eine Plattform für die Verwaltung von landwirtschaftlichen Betrieben vor Ort und eine Cloud-Anwendung für intelligente Landwirtschaft vorgestellt.

Durch die Konvergenz der ausgereiften Baumaschinentechnologien der neuen Energie, Digitalisierung und KI mit der Landtechnik hat Zoomlion zahlreiche Durchbrüche in der Branche erzielt. Bis heute hat Zoomlion Smart Agriculture über zehn Millionen Hektar Land in ganz China bedient und die Entwicklung der Landwirtschaft durch die Nutzung digitaler Kerntechnologien im Reisanbau unterstützt.

In den letzten drei Jahren hat das Auslandsgeschäft für Landmaschinen von Zoomlion ein kontinuierliches Wachstum erzielt, sodass die Produkte und Dienstleistungen nun in über 60 Ländern und Regionen angeboten werden.

„Wir stehen am Anfang einer neuen gemeinsamen Entwicklung. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unseren starken Fähigkeiten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktionsprozess und Fertigung ein größeres Wachstum in der globalen Landmaschinenindustrie erreichen können", sagte Lu Qing, stellvertretender Präsident von Zoomlion.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2545798/WechatIMG1683.jpg