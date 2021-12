Zoomlion stellt bahnbrechende Technologie für Karbonfaser-Verbundwerkstoffe vor, um die Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen

CHANGSHA, China, 10. Dez. 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat am 26. November in seinem Lugu Industrial Park in Changsha, China, die neueste innovative Technologie für Karbonfaser-Verbundwerkstoffe und einen Pumpwagen (ZLJ5460THBSF 63X-6RZ) mit einem Ausleger aus Karbonfaser vorgestellt.