Zoomlion apresenta tecnologia de material composto de fibra de carbono pioneira para impulsionar o setor rumo à sua meta de neutralidade de carbono

Este é o primeiro caminhão guincho com uma lança de fibra de carbono totalmente projetada e fabricada na China. A empresa não só melhorou a eficiência de trabalho e reduziu os custos de produção por meio do material composto de fibra de carbono patenteado e desenvolvido de forma independente, além das tecnologias de fabricação, mas também aprimorou ainda mais seu desempenho leve com uma inovadora tecnologia de estrutura híbrida de metal e material composto de fibra de carbono.

O peso da lança foi reduzido em 35% com a aplicação da tecnologia de estrutura híbrida ao caminhão guincho. A tecnologia leve permitiu que o produto de 44 toneladas chegasse a uma altura máxima de carregamento de 63 metros, tornando-a a lança mais longa do mundo na mesma classe de tonelagem. Com um sensor de chip adicionado na estrutura, semelhante a "instalar nervos no osso", ela oferece uma função preditiva e de monitoramento para melhor atender aos clientes.

As tecnologias pioneiras da Zoomlion, como o novo material composto de fibra de carbono e a primeira tecnologia de design de lança "oca" do mundo, também são de grande importância para as metas de conservação de energia e de redução de emissões no setor. A produção anual de 2.500 unidades do caminhão guincho Lingyun da Zoomlion, por exemplo, que utiliza essa nova tecnologia, pode reduzir o consumo de aço em 750 toneladas e as emissões de dióxido de carbono em 1.500 toneladas. Essas tecnologias leves também reduzem muito a quantidade de energia necessária durante a operação.

A Zoomlion adotou um caminho de desenvolvimento verde abrangente e estabeleceu uma estratégia de desenvolvimento verde que integra design verde, fabricação verde e gestão verde, atendendo às demandas do mercado de desenvolvimento sustentável de alta qualidade das empresas.

"À medida que o mundo se empenha para atingir as metas de neutralidade em carbono, o setor de maquinários de construção deve intensificar a implementação de tecnologias verdes e manufatura verde com novos avanços que promovam o desenvolvimento verde e sustentável da cadeia e dos produtos do setor", disse Fu Ling, diretor de engenharia e vice-presidente da Zoomlion. "A insistência da Zoomlion em uma estratégia de desenvolvimento verde tem apresentado os esforços e a responsabilidade da empresa ao atuar como líder no setor."

