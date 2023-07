Zoomlion unterzeichnet strategisches Kooperationsabkommen mit EABC auf der 3. China-Africa Economic and Trade Expo und fördert die gemeinsame Entwicklung mit afrikanischen Partnern weiter

CHANGSHA, China, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science &Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) vertiefte sein Engagement für Afrika auf der 3. China-Africa Economic and Trade Expo, die vom 29. Juni bis 2. Juli in Changsha, China stattfand. Am 3. Juli unterzeichnete Zoomlion Agriculture Machinery Co., Ltd. („Zoomlion Agriculture") eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der Ethiopian Agricultural Businesses Corporation (EABC), um ihre gemeinsamen Stärken zu nutzen.

Zoomlion Signs Strategic Cooperation Agreement with EABC at the 3rd China-Africa Economic and Trade Expo, Further Promoting Joint Development with African Partners

Zoomlion Agriculture wird Äthiopien landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Serviceleistungen, Ersatzteilwartung und Mitarbeiterschulung zur Förderung der Modernisierung landwirtschaftlicher Maschinen und der Transformation der Landwirtschaft bereitstellen. Zoomlion wird nicht nur den lokalen Markt bedienen, sondern auch landwirtschaftliche Geräte in die Nachbarländer exportieren.

Als eines der ersten chinesischen Unternehmen, das im afrikanischen Markt tätig wurde, hat Zoomlion ein umfassendes Vertriebsnetzwerk auf dem ganzen Kontinent aufgebaut und betreibt hundertprozentige Tochtergesellschaften in Kenia, Tansania, Nigeria und Algerien. Zoomlion ist inzwischen einer der drei größten chinesischen Hersteller und Exporteure von Ausrüstungsgütern in Afrika. Mehr als 10.000 Zoomlion-Geräte sind derzeit in Afrika im Einsatz, und das Geschäft des Unternehmens wächst schnell um durchschnittlich 50 Prozent pro Jahr.

„Zoomlion ist sehr optimistisch in Bezug auf den afrikanischen Markt und da die chinesische Baumaschinenindustrie auf dem internationalen Markt proaktiver wird, sind wir sehr daran interessiert, eine umfassende Industriekette in Afrika aufzubauen, die Handel, Finanzen, Dienstleistungen, Produktion und F&E umfasst", sagte Fan Zhide, stellvertretender Geschäftsführer der Zoomlion Overseas Company.

Robert Cook, Gründer von ZLT Cranes in Südafrika, bescheinigt die Qualität von Zoomlion. „ZLT Cranes erwarb 2007 einen QY50V-LKW-Kran von Zoomlion. Er ist nun seit 16 Jahren im Einsatz und ein Beispiel für die Zuverlässigkeit von Zoomlion." ZLT Cranes hat seither über 330 Zoomlion-Geräte in Südafrika verkauft, von denen viele in großen Bauprojekten wie dem Hauptstadion für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010 und dem Kraftwerk Kusile eingesetzt wurden.

Zoomlion hat auch maßgeschneiderte Ausrüstungen und Lösungen für afrikanische Kunden entwickelt, die den Bauanforderungen und Umgebungsbedingungen am besten entsprechen. Dazu gehört auch ein Hochleistungsturmkran, der beim Bau des 385,5 Meter hohen Iconic Tower in Ägypten, dem höchsten Gebäude Afrikas, eingesetzt wurde. Das kundenspezifische Modell lässt sich leicht montieren, demontieren und transportieren und eignet sich für hohe Temperaturen und windiges Klima.

Mit Blick auf die Zukunft wird Zoomlion weiterhin kontinuierlich die rasante Entwicklung Afrikas mit hochwertigen Produkten und professionellen, effizienten Dienstleistungen unterstützen, die dem afrikanischen Markt einen bedeutenden Mehrwert bieten werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2148820/1.jpg

SOURCE Zoomlion