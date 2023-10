ZTE abre caminho para a "Digitalização Próspera de Banda Larga" no Congresso de Usuários de Banda Larga de 2023

400 participantes de quase 100 empresas participaram do Congresso de Usuários de Banda Larga (Broadband User Congress) de 2023 da ZTE

Após duas décadas de investimento e inovação na América Latina, a ZTE está comprometida com uma era de evolução infinita para uma digitalização de banda larga próspera

Foram apresentadas soluções de ponta para acelerar a evolução do FTTx, inovar nos serviços residenciais, avançar na modernização do transporte, e fortalecer a conectividade empresarial

CIDADE DO MÉXICO, 26 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder mundial no fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, deu início hoje ao Congresso de Usuários de Banda Larga (Broadband User Congress) de 2023 na Cidade do México, México.

A ZTE organizou o Congresso de Usuários de Banda Larga com o tema "Thriving Broadband Digitalization" ("Digitalização de Banda Larga Próspera") de 17 a 18 de outubro de 2023. Prestigiados formadores de opinião, parceiros do setor, principais analistas do IFT, ATIM, GSMA, GlobalData e operadoras de alto nível, entre outros, participaram do evento para compartilhar suas principais ideias. Este evento de dois dias atraiu mais de 400 participantes de quase 100 empresas e contou com mais de 50 palestrantes discutindo tópicos como tendências de desenvolvimento de telecomunicações e banda larga, ecossistema de banda larga, tecnologia Wi-Fi, casos de uso de banda larga e muito mais.

"Nas últimas duas décadas, a ZTE se uniu às operadoras de telecomunicações na América Latina. Nosso investimento e inovação de longo prazo em tecnologia subjacente conquistaram a confiança dos clientes", destacou Peng Aiguang, vice-presidente sênior da ZTE. "Juntos, embarcamos em uma jornada notável em direção a uma nova era, um futuro de evolução infinita".

Durante o evento, a ZTE apresentou suas soluções de produção de ponta em quatro tópicos principais. Em primeiro lugar, eles discutiram a aceleração da evolução do FTTx com uma atualização do XGS-PON, migração de HFC para fibra e ODN leve e visível. Em segundo lugar, eles se concentraram na inovação dos serviços residenciais com a tecnologia Wi-Fi 6 madura, a transformação de vídeo IP abrangendo todos os cenários de aplicação, um ecossistema aprimorado da Android TV e a plataforma SCP para gerenciamento conveniente. O terceiro tópico abordou o avanço da modernização dos transportes com FMC (Convergência Fixa-Móvel) e uma rede IP impulsionada por 5G, juntamente com OTN de Todos os Cenários (All-Scenario OTN). Por fim, o evento enfatizou o fortalecimento da conectividade empresarial com soluções FTTR-B para empresas de todas as escalas, transporte orientado para empresas (ToB) e redes de data center.

Aproveitando nosso extenso histórico de colaboração com clientes da América Latina e uma profunda compreensão das necessidades de telecomunicações, a estratégia de rede de banda larga da ZTE está focada na construção de redes totalmente ópticas de última geração. Nosso objetivo é oferecer uma experiência de serviço aprimorada para indivíduos, residências e organizações em toda a região.

Até o momento, a ZTE tem mantido confortavelmente a posição nº 1 nas remessas tanto de PON CPE quanto de DSL CPE, com seus PON ONTs sendo classificadas como "Líder" no mais recente relatório de classificações FTTP da GlobalData. As remessas de dispositivos CPE da ZTE ultrapassaram 540 milhões de unidades em todo o mundo e a empresa também lidera no mercado global de STB IP, ao mesmo tempo em que é a principal provedora de Android TV STB mundialmente.

Além disso, servidores de alto desempenho, soluções típicas sem fio e de energia são apresentados juntos.

O ZTE Global Services Ecosystem Forum (Fórum do Ecossistema de Serviços Globais da ZTE) também foi realizado com sucesso durante o evento. O fórum reuniu os principais parceiros e especialistas do setor de quase 30 empresas e organizações nas regiões europeias e americanas. Eles se envolveram em discussões e compartilharam percepções sobre tendências, soluções e estudos de casos de serviços de rede digitais e inteligentes com o tema "Ultimate Service for a Win-Win Future" ("Serviço de excelência para um futuro em que todos ganham").

SOBRE A ZTE:

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas e seu portfólio abrange todas as séries de wireless, wireline, dispositivos e serviços profissionais de telecomunicações. Atendendo a mais de um quarto da população mundial, a ZTE se dedica a criar um ecossistema digital e inteligente e a possibilitar a conectividade e a confiança em todos os lugares. A ZTE está listada nas bolsas de Hong Kong e Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SIGA-NOS:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

CONSULTAS DA IMPRENSA:

Comunicações da ZTE Corporation

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation