ZTE ajuda a China Telecom a realizar primeiro diagnóstico remoto via 5G da China de nova pneumonia de coronavírus

SHENZHEN, China, 27 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063,SZ), importante provedora internacional de soluções de telecomunicações, tecnologia empresarial e ao consumidor para a Internet móvel, e a Sichuan, um braço da China Telecom, realizaram hoje o primeiro diagnóstico remota da nova pneumonia de coronavírus com o suporte a tecnologia 5G mais recente. O 5G, apresentando alta largura de banda e baixa latência, torna o diagnóstico e o tratamento mais eficiente e conveniente. O diagnóstico remoto via 5G envolve o Hospital da China Oriental e o Centro Clínico de Saúde Pública da Universidade de Sichuan.

De acordo com a situação no local, a ZTE empregou seu equipamento de CTE para comissionar serviços de 5G por meio de sinais externos de 5G enquanto constrói pontos de coberturas internos. No dia 25 de janeiro, estações 5G de base interna foram construídas e interconectadas, e a sala de conferência para o tratamento e diagnóstico remoto do Hospital da China Oriental foi primeiramente conectada ao sistema remoto de diagnóstico e tratamento.



No dia 26 de janeiro, a ZTE concluiu a rápida construção, otimização, teste de velocidade e comissionamento do sistema de distribuição interno de 5G em outro ponto central do sistema de diagnóstico e tratamento remoto. Após a rede 5G ser comissionada, a comissão de saúde e saúde de Sichuan, o Hospital da China Oriental e o Centro da Clínica de Saúde Pública de Chengdu conduziu a consulta remota por vídeo.



De acordo com a disposição de trabalho da comissão de saúde e saúde de Sichuan, o sistema de consulta remoto via 5G tomará o Hospital da China Oriental da Universidade de Sichuan como o polo central, e será o primeiro lote a acessar 27 hospitais que aceitaram e trataram pacientes. Na próxima etapa, a ZTE construirá o primeiro e novo sistema remoto via 5G de diagnóstico de infecção de coronavírus abrangendo três níveis: a província, cidade e condado de Sichuan, a fim de proporcionar uma "rede única" para diagnóstico remoto em hospitais de linha de frente que ajudem a Wuhan. No futuro, a ZTE levará a cabo consultas em vídeo com a equipe de resgate médico e Wuhan por meio da rede 5G, a fim de que pacientes críticos em Wuhan também possam desfrutar de serviços especializados de diagnóstico e tratamento no Hospital da China Oriental.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em oferecer inovações ponto a ponto integradas para proporcionar excelência e valor, à medida que os setores das telecomunicações e informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H na bolsa: 0763.HK / código de ação A na bolsa: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 25 contratos comerciais de 5G em mercados importantes como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (MEA, na sigla em inglês). A ZTE compromete 10 por cento de sua receita anual com pesquisa e desenvolvimento, e possui papéis de liderança em organizações internacionais que estabelecem padrões.

