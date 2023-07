ZTE ajuda o Tang West Market Group a ganhar o cobiçado prêmio 5G Industry Challenge no GSMA Asia Mobile Awards

O projeto de metaverso cultural e artístico do Tang West Market Group representa uma prática de inovação significativa do Tang West Market Group, China Mobile e ZTE Corporation ao alavancar o 5G para capacitar a cultura digital e estabelecer modelos econômicos sustentáveis

Construindo uma plataforma cultural e de arte no metaverso e uma plataforma de transações, esta iniciativa impulsiona o Tang West Market Group na expansão dos setores culturais tradicionais para o reino da cultura digital

XANGAI, 30 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, anunciou o sucesso do projeto metaverso cultural e artístico do Tang West Market Group Criado por meio de um esforço colaborativo entre a ZTE Corporation, o Tang West Market Group, China Mobile Communications Group Shaanxi Co. Ltd., China Mobile Cloud, Hainan International Culture and Art Exchange e o comitê de museus não estaduais da associação dos museus chineses, o projeto foi prestigiado com o prêmio 5G Industry Challenge no GSMA 2023 Asia Mobile Awards (AMO), realizado durante o MWC Shanghai.

O GSMA Asia Mobile Awards (AMO), fundado em 2006, representa uma distinção altamente respeitada no setor de telecomunicações asiático. O prêmio 5G Industry Challenge tem como objetivo homenagear aqueles que exemplificam modelos econômicos sustentáveis e demonstram o poder transformador do 5G na revolução das indústrias, contribuindo assim para um futuro brilhante.

Aproveitando a refinada cadeia do setor cultural do Tang West Market Group e a ampla experiência do departamento de Shaanxi da China Mobile e da ZTE Corporation nos domínios de 5G+XR e de video, o Tang West Market Group, em colaboração com seus parceiros, está liderando a exploração da inovação digital cultural. Eles estão criando o metaverso cultural e artístico do Tang West Market Group, um esforço visionário que busca criar novos paradigmas, explorar territórios desconhecidos e obter avanços inovadores no desenvolvimento de setores culturais únicos.

Ao construir uma plataforma cultural e de arte no metaverso e uma plataforma de transações, esta iniciativa ajuda o Tang West Market Group a expandir os setores culturais tradicionais para o reino da cultura digital. Usando tecnologias de ponta, incluindo 5G, XR, vídeo, computação em nuvem e vSTB, o projeto estabelece uma infraestrutura digital para apresentação e interação com artefatos digitais e obras de arte culturais, conhecida como "Art Realm". Além disso, usando as capacidades da rede 5G, do blockchain e da computação em nuvem, é criada uma plataforma de negociação de arte, facilitando a exposição e transação on-line de obras de arte culturais. Aproveitando os recursos da Hainan International Culture and Artworks Exchange, esse esforço materializa a apresentação e circulação tangível de ativos culturais digitais.

O projeto do metaverso cultural e artístico doTang West Market Group representa uma inovação significativa do Tang West Market Group, da China Mobile e da ZTE Corporation para alavancar o 5 G, capacitar a cultura digital e estabelecer modelos econômicos sustentáveis.

Daqui em diante, a ZTE Corporation continuará a colaborar com seus parceiros do ecossistema para impulsionar a exploração na área da 5G+XR para digitalização cultural. Por meio da fusão de "tecnologia + cultura", eles visam introduzir mais serviços de digitalização cultural, enriquecer a vida espiritual e cultural das pessoas e promover o desenvolvimento de alta qualidade e sustentável do setor cultural digital.

