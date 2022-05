ZTE Axon 40 Ultra lançado oficialmente na China

SHENZHEN, China, 12 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante fornecedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresariais e de consumo para a internet móvel, anunciou hoje o lançamento do Axon 40 Ultra, uma obra-prima que demonstra uma atualização avançada na tecnologia Under-Display Camera (UDC) e é pioneira na tecnologia de fotografia computacional multicâmera. Equipado com o novo processador Snapdragon 8 Gen 1, o ZTE Axon 40 Ultra é "projetado para o espetacular", expressando a forma mais moderna de um smartphone com excelência em todos os três aspectos: tela, imagem e desempenho.

Tecnologia UDC de última geração oferece imagens espetaculares em todos os momentos

Como pioneira da tecnologia Under-Display Camera, a ZTE está liderando continuamente a evolução da tendência de tela cheia. Com base nos produtos UDC líderes mundiais anteriores da ZTE, o Axon 40 Ultra, alcançou grandes avanços inovadores como o produto comercial de terceira geração com a tecnologia UDC atualizada. Além disso, com uma tela totalmente integrada, o ZTE Axon 40 Ultra conseguiu oferecer o que há de mais moderno em tela cheia.

Para o Axon 40 Ultra, uma densidade de 400PPI foi aplicada na área UDC da tela, enquanto toda a tela é equipada com um arranjo de diamante azul, apresentando um efeito de integração visual ainda melhor. Enquanto isso, a tecnologia de unidade de pixel independente, pioneira no setor, também é adaptada para garantir que cada unidade de pixel seja acionada por um circuito de pixel separado, permitindo uma exibição de tela ainda mais nítida. O circuito emprega fiação transparente distribuída, que elimina a agregação de circuitos na borda da tela da área UDC, oferecendo imagens ainda mais uniformes. Além disso, o chip de exibição de tela UDC Pro é atualizado com a integração da atualização do algoritmo MRC, aprimoramento inteligente de pixels e tecnologia de otimização de tela inteligente para criar uma exibição mais precisa e sincronizada. Com a tela cheia perfeita recém-atualizada, o ZTE Axon 40 Ultra pode oferecer uma experiência ainda mais imersiva e oferecer imagens espetaculares em todos os momentos.

Enquanto isso, a qualidade da imagem da câmera frontal também foi bastante aprimorada. O ZTE Axon 40 Ultra está equipado com um UDC frontal de 16 megapixels, que pode atingir um efeito de infusão de pixels grandes de até 2,24 μm, gerando maior sensibilidade à luz para a área UDC. O Selfie Algorithm 3.0 utiliza tecnologia de aprendizado profundo de IA para reduzir o ruído e é capaz de calibrar imagens em tempo real sob diferentes ambientes de luz, como desembaçamento inteligente ou uso de antirreflexo, para melhorar muito a nitidez e a transparência da imagem Enquanto isso, a função Smart Makeup pode melhorar ainda mais a qualidade da imagem das fotos faciais.

A configuração de tela de nível "flagship" cria ainda mais emoção. O ZTE Axon 40 Ultra está equipado com uma tela grande AMOLED de 6,8 polegadas que suporta resolução FHD+ de 1116*2480, com um pico de brilho de até 1500nit, 100% de cobertura da ampla gama de cores DCI-P3, profundidade de cor de 10 bits e tela com 1,07 bilhão de cores extremas, oferecendo efeitos de cores extremas e nitidez. Além disso, esta espetacular tela grande suporta totalmente a alta taxa de atualização inteligente de 120Hz e taxa de amostragem por toque de 360Hz. Além disso, a função de escurecimento de modulação de largura de pulso (PWM) de alta frequência de 1440Hz pode reduzir efetivamente a oscilação da tela em cenas escuras, que, em combinação com a certificação Eyesafe de luz azul baixa TUV Rheinland, oferece proteção máxima para a segurança dos olhos.

Sistema Trinity de três câmeras primárias oferece fotos espetaculares em todos os ângulos

Enquanto a tela cheia permite que os usuários "vejam o espetáculo", as câmeras primárias do ZTE Axon 40 Ultra foram totalmente atualizadas para uma "trindade" de três câmeras primárias que consiste em uma câmera humana de 64 megapixels, uma câmera ultra de 64 megapixels – câmera principal de grande angular e uma câmera primária tipo telefoto periscópio de 64 megapixels, que é o melhor sistema de câmera tripla do setor. Impulsionado por múltiplas funções de fotografia de computação exclusivamente poderosas, o sistema de três câmeras primárias permite ainda que o ZTE Axon 40 Ultra seja o smartphone principal para "capturar o espetáculo".

A câmera primária humana de 64 megapixels e a câmera primária de grande angular são equipadas com dois sensores Sony IMX787, apresentados ao setor no ZTE Axon 40. Essa configuração pode obter foco omnidirecional de pixel completo duplo, permitindo que o foco seja mais rápido e mais preciso. Especificamente, a câmera humana de 64 megapixels adota uma distância focal equivalente a 35 mm, com uma lente 7P e uma grande abertura de f/1.6, proporcionando um efeito de desfoque óptico em nível de hardware. A câmera primária ultra grande angular adota uma distância focal equivalente a 16 mm com uma macro AF de 4 cm, combinando as funções grande angular e macro, para obter uma distorção ultra baixa na superfície curva. A câmera primária tipo telefoto periscópio adota uma distância focal equivalente a 91 mm com uma função de zoom óptico de 5,7x, de grande angular a telefoto. Equipado com estabilização de imagem de sistema completo de nível Steadicam, a estabilização de imagem óptica OIS + estabilização de imagem EIS garantem excelentes resultados para cada foto.

Fotografia computadorizada ainda mais atualizada Ao contrário de outros smartphones equipados com três câmeras primárias do mesmo pixel, o ZTE Axon 40 Ultra é o único smartphone do setor que suporta gravação 8k de ultra-alta definição com todas as câmeras primárias. O ZTE Axon 40 Ultra também é o único smartphone de três câmeras primárias do setor equipado com uma função de disparo com todas as câmeras primárias, possibilitando a captura de objetos em movimento por meio de seu próprio algoritmo de obturador adaptativo personalizado. Por último, mas não menos importante, o ZTE Axon 40 Ultra é o único smartphone com três câmeras primárias do setor que suporta foco predefinido com todas as câmeras primárias, permitindo aos usuários predefinir manualmente a distância de foco antes de fotografar, reduzindo ainda mais o tempo de foco.

Além disso, a função de vídeo de cena super noturna foi aprimorada ainda mais. O algoritmo exclusivo de videografia de IA pode melhorar o brilho da imagem, aumentar a resolução ao gravar vídeos em áreas escuras, reduzir o ruído e restaurar plenamente as informações de cor. Enquanto isso, o ZTE Axon 40 Ultra está equipado com vários modos de recursos de fotografia do céu noturno, como Smart Moon, Star Photography Algorithm e AI constellation, proporcionando aos usuários fotografias noturnas excepcionais. Juntamente com o sistema humano de cores de imagem e ricos filtros humanísticos, como o preto e branco Bresson, de filme, etc., o ZTE Axon 40 Ultra ajuda os usuários a se divertirem com as inúmeras opções para fotos utilizando a diversidade de cenários de fotografia e videografia.

Desempenho hardcore e estética magnífica oferecem um espetáculo para cada instante

Projetado para um desempenho espetacular, o ZTE Axon 40 Ultra está equipado com a configuração principal do novo Snapdragon 8 Gen 1, UFS3.1 e RAM LPDDR5. Além disso, este dispositivo principal apresenta tecnologia de refrigeração líquida VC para desempenho maximizado. A área total de dissipação de calor da estrutura de nove camadas pode chegar a 36.356 mm2. Auxiliado pelo novo vaporizador de refrigeração líquida VC aprimorado de canal duplo, a condutividade térmica do projeto de condução rápida de calor do tipo cascata pode ser amplamente aumentada em 400%. A capacidade de absorção de calor da câmara de vapor de mudança de fase de grafeno de micro-nanocavidade de grau aeroespacial foi aumentada em 140% e sua condutividade térmica é 300 vezes melhor do que antes, impulsionando o ZTE Axon 40 Ultra para sua rápida dissipação de calor e desempenho estável.

Para uma experiência de gaming ainda melhor, o ZTE Axon 40 Ultra também está equipado com Snapdragon Sound, alto-falantes duplos estéreo de áudio DTS, motor linear no eixo X e alta taxa de quadros de 90/120, oferecendo aos usuários uma experiência de áudio e operação bastante aprimorada. Além disso, o ZTE Axon 40 suporta totalmente a criptografia de hardware, com um chip de segurança independente incorporado, a fim de proteger melhor a segurança do sistema.

Com relação à estética, o ZTE Axon 40 Ultra apresenta um design integrado elegante e compacto, evidenciando o espírito de elegância. Ele foi projetado com um design de superfície de cascata super curva de 71 graus, juntamente com um grau de curvatura super profundo de 3,9 mm, o que torna o dispositivo mais conveniente de segurar. Enquanto isso, na parte de trás do ZTE Axon 40, é aplicado um design de vidro sem moldura na câmera traseira, inédito no setor, que "oculta" perfeitamente a superfície da plataforma metálica. Este novo "flagship" é oferecido duas opções de cores: Chinese Ink e Dunhuang Orange.

A partir de 13 de maio, o ZTE Axon 40 Ultra estará disponível para venda na China Continental.

Contatos para a imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

