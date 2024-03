ZTE toont volledig optische producten en oplossingen om FTTx-innovaties een extra boost te geven tijdens de FTTH Conference 2024

50G PON Combo voor naadloze evolutie, Light ODN voor eenvoudige constructie en beheer, Beyond Connectivity voor gigabit+-ervaring

Compacte, high-density, low-carbon 800G OTN BOX en switchbox, diverse multimediaterminals voor de uitbreiding van videoservices

Krachtige servers voor een krachtige cloudinfrastructuur

BERLIJN, 26 maart 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, kijkt terug op een succesvolle deelname aan de FTTH Conference 2024 in Berlijn, Duitsland. Tijdens dit congres kwamen besluitvormers, thought leaders, leiders van ondernemingen en investeerders uit de optische communicatiesector bijeen.

Als wereldwijde marktleider op het gebied van 10G PON presenteerde ZTE de 50G PON-, 10G PON- en GPON Combo PON-oplossingen om de soepele evolutie van de drie PON-technologieën te ondersteunen. De oplossing maakt gebruik van hetzelfde ODN en platform en lost problemen op als hoge aanlegkosten, de grote hoeveelheid benodigde ruimte in centrale kantoren, complexe glasvezelbekabeling en lastige O&M tijdens de evolutie.

Voor de uitrol van ODN in Europa biedt ZTE een Light ODN-oplossing met pre-terminatie, no-splicing, plug-and-play en inzichtelijkheid. De oplossing maakt het ODN-netwerk inzichtelijk en beheersbaar en verlaagt de operationele uitgaven aanzienlijk.

Om de dekking van het Wi-Fi-signaal thuis te verbeteren, presenteert ZTE een innovatieve oplossing voor de verbonden woning, waaronder XGS-PON ONT, Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi&FTTR en het beheerplatform SCP (Smart Cloud Platform).

De 800G OTN BOX van ZTE is speciaal ontworpen voor scenario's als Metro en DCI (Data Center Interconnect). Met 800G pluggable modules kan met een enkel subrack een capaciteit tot 12,8T worden bereikt. Het ontwerp vermindert de benodigde ruimte voor foto-elektrische integratie met 73%. Het EMS (Element Management System) is vervangen door een WebGUI met een betere gebruikersinterface en meer beheermogelijkheden. Bovendien is het stroomverbruik verlaagd tot 0,1 W per Gbit. De compacte 1,2U OTN BOX ondersteunt multi-service toegang en kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd.

De high-density, low-carbon schakelkasten van ZTE bieden een opmerkelijke 4,8T schakelcapaciteit binnen een compacte 1U-module. Ze beschikken over diverse poorttypen voor verschillende netwerkscenario's. Een geavanceerd structuurontwerp verhoogt de efficiëntie van de warmteafvoer met 30% en zorgt zo voor optimale prestaties. Bovendien is het energieverbruik per Gbit van 0,1 W/Gbit indrukwekkend laag.

Android TV en RDK STB's zorgen voor rijkere video-inhoud en verbeterde ecologie. De diepgaande samenwerking met ecologische partners stelt ZTE in staat content en toepassingen van Google, Netflix, Amazon Prime Video en Disney+ aan te bieden.

ZTE is de nummer 1 op het gebied van IP STB-marktaandeel. Sinds 2021 staat ZTE op nummer 1 wat betreft het aantal nieuw geactiveerde Android TV-gebruikers.

ZTE staat op nummer 1 voor zowel PON CPE- als DSL CPE-leveringen, aldus het recentelijk gepubliceerde Group Broadband Access & Home Networking Quarterly Report Q4 2023 van de Dell'Oro Group.

Er werden ook krachtige servers getoond, gericht op het opzetten van een robuuste cloudinfrastructuur voor de digitale economie.

De producten en diensten van ZTE worden in meer dan 160 landen gebruikt. ZTE zich voortdurend in voor technologische innovatie. Door middel van nauwe samenwerking met partners in de sector blijft het bedrijf zich inzetten om te voldoen aan de belangrijkste behoeften van operators en eindgebruikers met best-in-class breedbandconnectiviteitsoplossingen.

MEDIAVRAGEN:

ZTE Corporation

Communications

E-mail: [email protected]