FTTH Conference 2024: ZTE präsentiert volloptische Produkte und Lösungen zur Beschleunigung von FTTx-Innovationen

BERLIN, 25. März 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat erfolgreich an der FTTH Conference 2024 in Berlin teilgenommen. Die Konferenz brachte Entscheidungsträger, Vordenker, Führungskräfte und Investoren aus der Branche für optische Kommunikation zusammen.

Als weltweiter Marktführer im Bereich 10G PON präsentierte ZTE eine Kombi-PON-Lösung aus 50G-PON, 10G-PON und GPON, um die reibungslose Entwicklung von drei PON-Technologien zu unterstützen. Die Lösung nutzt dasselbe ODN und dieselbe Plattform und löst Probleme wie hohe Baukosten, großen Raumbedarf in Zentralen, komplexe Glasfaserverkabelung und schwieriges Wartungsmanagement während der Entwicklung.

Für die ODN-Bereitstellung in Europa bietet ZTE die „Light ODN"-Lösung an, die Vorkonfektionierung, No-Splicing, Plug-and-Play und Sichtbarkeit bietet. Sie macht das ODN-Netzwerk sichtbar, verwaltbar und senkt die Betriebskosten erheblich.

Um die WLAN-Signalabdeckung im Haus zu verbessern, stellt ZTE eine innovative Lösung für das vernetzte Zuhause vor, die XGS-PON ONT, Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi und FTTR sowie die SCP -Management-Plattform (Smart Cloud Platform) umfasst.

Die 800G-OTN-BOX von ZTE wurde speziell für Metro- und DCI-Szenarien („Data Center Interconnect") entwickelt. Mit 800G-Steckmodulen kann ein einziger Baugruppenträger eine Kapazität von bis zu 12,8 T erreichen. Das Design reduziert den Platzbedarf für die photoelektrische Integration um 73 %. WebGUI ersetzt EMS (Element Management System) und verbessert die Nutzeroberfläche und Verwaltungsfunktionen. Zusätzlich wird der Stromverbrauch auf 0,1 W pro Gbit gesenkt. Die kompakte 1,2U-OTN-BOX unterstützt den Multi-Service-Zugang und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden.

Die ZTE-Schaltkästen mit hoher Dichte und niedrigem Kohlenstoffgehalt bieten eine bemerkenswerte Schaltkapazität von 4,8 T in einer kompakten 1U-Höhe. Sie verfügen über verschiedene Porttypen, um verschiedenen Netzwerkszenarien gerecht zu werden. Ein fortschrittliches Strukturdesign verbessert die Wärmeableitungseffizienz um 30 % und gewährleistet eine optimale Leistung. Zudem ist der Energieverbrauch pro Gbit mit 0,1 W/Gbit beeindruckend niedrig.

Android TV und RDK-STBs bereichern Videoinhalte und Medienumgebung. Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Branchenpartnern könnte ZTE verschiedene Inhalte und Anwendungen von Google, Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ anbieten.

ZTE ist die Nr. 1 beim Marktanteil von IP-STBs. Seit 2021 rangiert ZTE bei der Anzahl der neuen Android-TV-Nutzer auf Platz 1.

Laut dem neuesten Quartalsbericht „Broadband Access & Home Networking 2023" der Dell'Oro Group ist ZTE die Nummer 1 sowohl bei PON-CPE als auch bei DSL-CPE-Lieferungen.

Vorgestellt wurden auch Hochleistungsserver, die eine robuste Cloud-Infrastruktur für die Digitalwirtschaft aufbauen sollen.

Mit seinen Produkten und Dienstleistungen, die in mehr als 160 Ländern genutzt werden, setzt sich ZTE für technologische Innovationen ein. Durch die enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern ist das Unternehmen weiterhin bestrebt, die Kernbedürfnisse von Betreibern und Endbenutzern zu erfüllen und erstklassige Breitbandverbindungslösungen bereitzustellen.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

