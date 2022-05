ZTE Axon 40 Ultra officieel gelanceerd in China

SHENZHEN, China, 12 mei 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor mobiel internet, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn Axon 40 Ultra heeft gelanceerd, een meesterwerk met een geavanceerde upgrade in Under-Display Cameratechnologie (UDC) en baanbrekende technologie voor computationele fotografie met meerdere camera's. De ZTE Axon 40 Ultra is uitgerust met de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1 en "ontworpen voor spektakel". Dit is de ultieme vorm voor een smartphone en ook nog eens uitmuntend in alle drie de aspecten: scherm, beeld en prestaties.

Nieuwe generatie UDC-technologie biedt spectaculaire beelden bij elke blik

Als pionier op het gebied van Under-Display Camera-technologie loopt ZTE voortdurend voorop in de evolutie van de full-screen trend. Axon 40 Ultra is gebaseerd op ZTE's eerdere, wereldwijd toonaangevende UDC-producten. Het is inmiddels de derde generatie van commerciële producten met de verbeterde UDC-technologie en heeft grote innovatieve doorbraken bereikt. Bovendien is de ZTE Axon 40 Ultra er met een volledig geïntegreerd scherm in geslaagd om de ultieme vorm van volledig scherm te presenteren.

Voor de Axon 40 Ultra is een dichtheid van 400PPI toegepast op het UDC-gebied van het scherm, terwijl het hele scherm is uitgerust met een blauwe diamanten opstelling, wat een nog beter visueel integratie-effect oplevert. Ondertussen is de eerste onafhankelijke pixelaandrijftechnologie in de sector ook aangepast om ervoor te zorgen dat elke pixeleenheid wordt aangestuurd door een afzonderlijk pixelcircuit, waardoor een nog duidelijker schermweergave mogelijk is. Het circuit maakt gebruik van gedistribueerde transparante bedrading, waardoor de aggregatie van circuits aan de rand van het scherm van het UDC-gebied wordt geëlimineerd, wat een nog vloeiender beeld oplevert. Ook is de UDC Pro-schermdisplay-chip verder geüpgraded met de integratie van de MRC-algoritme-upgrade, intelligente pixelverbetering en intelligente display-optimalisatietechnologie om een nauwkeuriger en gesynchroniseerd display te creëren. Met het onlangs bijgewerkte, onberispelijke volledige scherm kan de ZTE Axon 40 Ultra een nog meeslependere ervaring bieden en bij elke blik spectaculaire beelden bieden.

Ondertussen is ook de beeldkwaliteit van de camera aan de voorkant sterk verbeterd. De ZTE Axon 40 Ultra is uitgerust met een front-UDC van 16 megapixels, die een infusie-effect van maximaal 2,24 μm kan bereiken, waardoor een grotere lichtgevoeligheid voor het UDC-gebied wordt gegenereerd. Het Selfie Algorithm 3.0 maakt gebruik van uitgebreid lerende AI-technologie om ruis te verminderen en is in staat tot realtime kalibraties van afbeeldingen onder verschillende lichtomgevingen, zoals intelligent ontwaseming of het gebruik van antireflectie, om de beeldhelderheid en transparantie aanzienlijk te verbeteren. Ondertussen kan de Smart Makeup-functie de beeldkwaliteit van gezichtsopnamen nog verder verbeteren.

Schermconfiguratie van het hoogste niveau zorgt voor nog meer opwinding. ZTE Axon 40 Ultra is uitgerust met een 6,8-inch AMOLED groot scherm dat 1116*2480 resolutie FHD+ ondersteunt, met een piekhelderheid tot 1500nit, 100% dekking van het brede kleurengamma van DCI-P3, 10-bits kleurdiepte en 1,07 miljard kleuren extreem display, wat zorgt voor extreme kleureffecten en helderheid. Dit spectaculaire grote scherm ondersteunt ook volledig de 120Hz intelligente hoge verversingssnelheid en 360Hz aanraakbemonsteringsfrequentie. Bovendien kan de 1440Hz hoogfrequente pulsbreedtemodulatie (PWM)-dimfunctie de schermflikkering in donkere omstandigheden effectief verminderen, wat, in combinatie met de TUV Rheinland low-blue-light Eyesafe-certificering, ultrabescherming biedt voor oogveiligheid.

Trinity-systeem met drie primaire camera's biedt spectaculaire opnamen vanuit elke hoek

Terwijl gebruikers op het volledige scherm "het spektakel" kunnen zien, zijn de primaire camera's van de ZTE Axon 40 Ultra volledig geüpgraded naar een "drie-eenheid" met drie primaire camera's, bestaande uit een 64-megapixel humanity camera, een 64-megapixel ultra-groothoek primaire camera en een 64-megapixel periscoop telelens primaire camera, het beste drievoudige camerasysteem in de branche. Dankzij het systeem met drie primaire camera's, gevoed door meerdere, exclusief krachtige computerfotografiefuncties, is de ZTE Axon 40 Ultra nog meer in staat om de belangrijkste smartphone te zijn om "spektakel vast te leggen".

De primaire humanity camera van 64 megapixels en de primaire camera met ultragroothoek zijn uitgerust met twee Sony IMX787-sensoren, geïntroduceerd in de industrie in de ZTE Axon 40 Ultra. Een dergelijke opstelling kan dubbele full-pixel omnidirectionele scherpstelling bereiken, waardoor scherpstellen sneller en nauwkeuriger kan zijn. In het bijzonder neemt de 64-megapixel humanity camera een brandpuntsafstand van 35 mm aan, met een 7P-lens en een groot diafragma van f/1.6, wat een optisch vervagingseffect op hardwareniveau oplevert. De primaire camera met ultragroothoeklens heeft een brandpuntsafstand van 16 mm en een AF-macro van 4 cm, waarbij zowel groothoek- als macrofuncties worden gecombineerd om een ultralage vervorming op het gebogen oppervlak te bereiken. De periscoop telefoto primaire camera heeft een 91 mm equivalente brandpuntsafstand met een 5,7x optische zoomfunctie van groothoek tot telefoto. Uitgerust met Steadicam-niveau full-system beeldstabilisatie, OIS optische beeldstabilisatie + EIS-beeldstabilisatie zorgt voor geweldige prestaties voor elke foto.

Berekende fotografie wordt nog verder geüpgraded. In tegenstelling tot andere smartphones die zijn uitgerust met drie primaire camera's van dezelfde pixel, is de ZTE Axon 40 Ultra de enige smartphone in de branche die 8k ultra-high-definition opname ondersteunt met alle primaire camera's. Het is ook de enige smartphone met drie primaire camera's in de branche die is uitgerust met een snapshot-functie met alle primaire camera's, waardoor het mogelijk wordt om bewegende objecten vast te leggen via zijn eigen aangepaste adaptieve sluiteralgoritme. Last but not least is de ZTE Axon 40 Ultra de enige smartphone met drie primaire camera's in de branche die vooraf ingestelde scherpstelling ondersteunt met alle primaire camera's, waardoor gebruikers de scherpstelafstand handmatig kunnen instellen voordat ze gaan fotograferen, waardoor de scherpsteltijd verder wordt verkort.

Bovendien is de videofunctie voor supernachtscènes verder verbeterd. Het unieke AI-videografie-algoritme kan de helderheid van het beeld verbeteren, de resolutie verbeteren bij het opnemen van video's in donkere gebieden, ruis verminderen en kleurinformatie echt herstellen. Ondertussen is de ZTE Axon 40 Ultra uitgerust met meerdere functies voor nachtelijke hemelfotografie, zoals Smart Moon, Star Photography Algorithm en AI-constellatie, waardoor gebruikers superieure nachtfotografie kunnen krijgen. Naast het humanistische beeldkleursysteem en rijke humanistische filters zoals Bresson zwart-witfilter, filmfilter, enz., helpt de ZTE Axon 40 Ultra gebruikers om een heleboel leuke foto-opnamen te maken met een verscheidenheid aan fotografie- en videografiescenario's.

Hardcore prestaties en prachtige esthetiek bieden elke seconde een spektakel

De ZTE Axon 40 Ultra is ontworpen voor spectaculaire prestaties en is uitgerust met de vlaggenschipconfiguratie van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1, UFS3.1 en LPDDR5 RAM. Bovendien beschikt dit vlaggenschipapparaat over VC-vloeistofkoelingstechnologie voor maximale prestaties, waarbij het totale warmteafvoergebied van de negenlaagse warmteafvoerstructuur 36.356 mm2 bereikt. Bijgestaan door de nieuwe tweekanaals verbeterde VC vloeistofgekoelde verdamper, kan de thermische geleidbaarheid van het snelle warmtegeleidingsontwerp van het watervaltype aanzienlijk worden verhoogd met 400%. Het vermogen om warmte te absorberen van de grafeen phase-change dampkamer met micro-nano-holte van ruimtevaartkwaliteit is met 140% verhoogd en de thermische geleidbaarheid is 300 keer beter dan voorheen, wat zorgt voor de snelle warmteafvoer en soepele prestaties van de ZTE Axon 40 Ultra.

Voor een nog betere game-ervaring is de ZTE Axon 40 Ultra ook uitgerust met Snapdragon Sound, DTS-audio stereo dubbele luidsprekers, X-axis lineaire motor en 90/120 hoge framesnelheid, waardoor de gebruikers een sterk verbeterde audio- en bedieningservaring krijgen. Bovendien ondersteunt de ZTE Axon 40 Ultra hardware-encryptie volledig, met een ingebouwde onafhankelijke veiligheidschip, om de systeemveiligheid beter te beschermen.

Wat het uiterlijk betreft, heeft de ZTE Axon 40 Ultra een slank en esthetisch geïntegreerd ontwerp dat elegantie uitstraalt. Het is ontworpen met een supergebogen watervaloppervlak van 71 graden, naast een superdiepe buigingsgraad van 3,9 mm, waardoor het apparaat comfortabeler in de hand ligt. Ondertussen is op de achterkant van de ZTE Axon 40 een frameloos glazen ontwerp met achtercamera aangebracht, dat het metalen platformoppervlak perfect "verbergt". De ZTE Axon 40 Ultra wordt geleverd in de kleur Chinese Ink of Dunhuang Orange.

Vanaf 13 mei is de ZTE Axon 40 Ultra te koop op het vasteland van China.

