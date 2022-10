ZTE bekroond als "Most Innovative Network Slicing Use Case" en "Most Innovative Private Network Project" op Network X 2022

SHENZHEN, China, 26 oktober 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, kondigde vandaag aan dat het de "Most Innovative Network Slicing Use Case Award" en de "Most Innovative Private Network Project Award" heeft gewonnen tijdens Network X 2022 in Amsterdam, Nederland.

China Mobile en ZTE's SPN (FGU) Fine Granularity Unit en Commercialization bekroond met "Most Innovative Network Slicing Use Case"

De industriële verticals-productiedienst en hoogwaardige private line slices vragen om kleine bandbreedte maar hoge prestaties, met deterministische latency, harde isolatie en zeer betrouwbaar transport. Het traditionele ethernet met Best Efforts forwarding kan echter niet aan deze eisen voldoen.

China Mobile heeft samen met ZTE SPN (Slicing Packet Network) voorgesteld om voor het eerst de hiërarchische hard slicing in ethernet te introduceren. Nu de granulariteit is teruggebracht van 5 Gbps naar 10 Mbps, ondersteunt de SPN zowel voorwaartse compatibiliteit als schaalbare fijnmazige transportpijp. Tegelijkertijd verbindt het zich met MPLS VPN en SRv6-diensten om end-to-end zero packet loss te garanderen en biedt het doorsturen met deterministische latentie en fysieke isolatie op circuitniveau, zodat één netwerk voor verschillende doeleinden kan worden gebouwd. Dit netwerk biedt gedifferentieerd dienstentransport met flexibele bandbreedte, fysieke isolatie en deterministische latentie voor 5G-privénetwerken en privélijnen van ondernemingen.

Low ZTE, China Mobile en NR Electric's E2E 5G TSN voor Green Grid bekroond als "Most Innovative Private Netwerk Project"

Op het gebied van het elektriciteitsnet is een efficiënt gebruik van schone nieuwe energie, zoals wind- en zonne-energie, een doeltreffend middel om een groene en koolstofarme doelstelling te bereiken. Windenergie en zonne-energie worden echter gemakkelijk beïnvloed door het weer en de regio's, en ze zijn onstabiel. Nauwkeurige meting, controle en real-time interactie zijn vereist. Het conventionele mobiele netwerkmechanisme kan niet voldoen aan de strenge netwerkvereisten van de energie-industrie.

ZTE heeft de Time Promised Communication-oplossing uitgebracht, die 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA nauwkeurige controle integreert met betrekking tot tijdgevoelige netwerken zoals gedefinieerd door 3GPP Release 16. De TPC-oplossing combineert software en hardware om de netwerklatentie en jitter veroorzaakt door verkeersconflicten en communicatiestoringen doeltreffend op te lossen. Het wordt gecombineerd met de slicingtechnologie om de end-to-end latentie van 5G te verminderen, wat de determinacy van het communicatienetwerk garandeert. In plaats van optische kabels maakt de TPC-oplossing flexibele toegang tot de laatste mijl mogelijk, waardoor de kosten voor de aanleg van communicatienetwerken sterk worden verlaagd. Het versnelt de invoering van nieuwe energie, zoals zonne- en windenergie, en helpt de energiesector de strategische doelstellingen van koolstofpiek en koolstofneutraliteit te bereiken.

De Network X Awards 2022 worden georganiseerd door Informa, een toonaangevende internationale evenementen-, digitale diensten- en academische kennisgroep, om prestaties, innovatie en uitmuntendheid in de hele telco-industrie te erkennen. Dit jaar combineert Network X 5G World, BBWF (Broadband World Forum) en de onlangs gelanceerde Telco Cloud om vaste en mobiele markten op één plek samen te brengen.

Perswoordvoerder:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation