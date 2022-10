ZTE recebe prêmio de "Caso de Uso Mais Inovador de Fatiamento de Rede" e "Projeto de Rede Privada Mais Inovador" na Network X 2022

SHENZHEN, China, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), provedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, anunciou hoje que ganhou o prêmio "Caso de Uso Mais Inovador de Fatiamento de Rede" e o prêmio "Projeto de Rede Privada Mais Inovador" na Network X 2022, realizada em Amsterdã, na Holanda.

Unidade e comercialização de granularidade fina (UGF) SPN da China Mobile e da ZTE receberam o prêmio de "Caso de Uso Mais Inovador de Fatiamento de Rede"

O serviço de produção de verticais industriais e as fatias de linha privada de alta qualidade exigem pequena largura de banda, mas alto desempenho, demandando latência determinística, isolamento rígido e transporte de alta confiabilidade. No entanto, a Ethernet tradicional que utiliza encaminhamento do tipo Best Efforts (melhores esforços) não consegue atender a essas demandas.

A China Mobile fez parceria com a ZTE para propor a SPN (Slicing Packet Network, ou rede de pacotes de fatiamento) para introduzir o fatiamento rígido hierárquico na Ethernet pela primeira vez. Com a redução da granularidade de 5 Gbps para 10 Mbps, a SPN suporta compatibilidade forward, bem como tubo de transporte de granularidade fina escalável. Além disso, ela se liga a serviços MPLS VPN e SRv6 para garantir zero perda de pacotes de ponta a ponta e oferece encaminhamento com latência determinística e isolamento físico em nível de circuito, de modo a construir uma única rede para finalidades diferentes. Essa rede proporciona transporte de serviço diferenciado com largura de banda flexível, isolamento físico e latência determinística para redes privadas 5G e linhas privadas empresariais.

E2E 5G TSN for Green Grid da ZTE, China Mobile e NR Electric recebeu o prêmio de "Projeto de Rede Privada Mais Inovador"

Na área de redes elétricas, o uso eficiente de novas energias limpas, como energia eólica e solar, é um meio eficaz de conseguir a transição verde e alcançar a meta de baixas emissões de carbono. No entanto, a energia eólica e a energia solar são facilmente afetadas pelo clima e pelas regiões, além de serem instáveis. São necessárias medições precisas, controle e interação em tempo real. O mecanismo das redes móveis convencionais não atende aos requisitos rigorosos das redes do setor de energia.

A ZTE lançou a solução Time Promised Communication, que integra controle preciso de 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA relacionado a redes sensíveis ao tempo, conforme definido pelo 3GPP Release 16. A solução TPC combina software e hardware para resolver efetivamente a latência e a instabilidade das redes, causadas por conflitos de tráfego e interferência na comunicação. Ela é combinada com a tecnologia de fatiamento para reduzir a latência do 5G de ponta a ponta, o que garante a determinação da rede de comunicação. Em vez de cabos ópticos, a solução TPC permite o acesso flexível até o último estágio do processo, reduzindo significativamente os custos de construção da rede de comunicação. A solução acelera a implantação de novas energias, como energia solar e eólica, e ajuda o setor de energia a atingir os objetivos estratégicos de pico de carbono e neutralidade de carbono.

A premiação Network X Awards 2022 é realizada pela Informa, um importante grupo internacional de eventos, serviços digitais e conhecimento acadêmico, e reconhece conquistas, inovação e excelência em todo o setor de telecomunicações. Este ano, a Network X está combinando o 5G World, o BBWF (Broadband World Forum) e o recém-lançado Telco Cloud para reunir os mercados fixo e móvel em um só lugar.

