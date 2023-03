ZTE dévoile de nouveaux appareils grand public et son écosystème 2.0 intelligent et polyvalent au MWC 2023

ZTE Mobile Devices met en place un nouvel écosystème 2.0 intelligent et polyvalent « 1+2+N » pour offrir une nouvelle expérience numérique aux consommateurs

ZTE Mobile Devices lancera la première tablette 3D sans lunettes alimentée par l'IA au monde, la nubia Pad 3D, ainsi que la nubia Neovision AR Glass, qui offre une expérience audiovisuelle exceptionnelle

Fidèle au concept « Green, Intelligence & Security » (GIS ; écologie, intelligence et sécurité), ZTE Mobile Devices présentera la 5e génération de produits 5G FWA et des produits GIS au MWC 2023

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, participe au Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) à Barcelone. Avec son stand de démonstration, l'entreprise présente des produits grand public de toutes catégories (ZTE Axon, ZTE Blade, nubia, etc.), des produits MBB, FWA et IoT et des solutions industrielles. En réponse à l'expansion accélérée des scénarios de consommation et à la demande des utilisateurs, la stratégie de ZTE Mobile Devices a été officiellement mise à niveau en « 1+2+N », un écosystème 2.0 intelligent et polyvalent.

Le réseau 5G, avec les avantages d'un débit élevé, d'une faible latence et d'une large bande passante, a apporté une nouvelle consommation de contenu sous des formes plus diversifiées. ZTE Mobile Devices a lancé la nubia Pad 3D, la première tablette 3D sans lunettes alimentée par l'IA, et les nubia Neovision Glass, des lunettes de RA qui offrent une expérience audiovisuelle exceptionnelle. L'entreprise a également annoncé son concept de produit MBB et FWA « Green, Intelligence & Security » (GIS), ainsi que d'autres produits clés, notamment la 5e génération de FWA.

Un écosystème 2.0 intelligent et polyvalent amélioré

La 5G améliore le travail et la vie des personnes et les incite à posséder plus d'un appareil mobile. En s'appuyant sur les puissantes capacités du cloud, du réseau, de la périphérie et des appareils, ZTE MyOS abolira les frontières entre les différents appareils et réalisera l'interconnexion transparente des écosystèmes d'appareils « 1+2+N », y compris les téléphones mobiles, les terminaux de données personnels et domestiques et les produits écologiques périphériques. ZTE apportera ainsi une amélioration de l'expérience numérique et un écosystème 2.0 intelligent et polyvalent.

ZTE MyOS permettra une perception et une interaction intelligentes entre les différents terminaux, couvrant quatre scénarios majeurs, à savoir le sport et la santé, le divertissement audiovisuel, les activités professionnelles et les voyages, et la famille et l'éducation, afin d'offrir aux utilisateurs une expérience d'intégration multi-appareils et une connexion multi-écrans, une connectivité inter-appareils et une expérience numérique de convergence de scénarios intelligents.

nubia Pad 3D, une nouvelle expérience technologique

La tablette nubia Pad 3D, développée conjointement par ZTE et le leader mondial du développement 3D sans lunettes Leia Inc., est équipée de la technologie 3D Lightfield unique de Leia et d'une énorme puissance de calcul IA pour répondre à de nombreux scénarios d'applications 3D. Plus précisément, elle permet le suivi des visages par IA, ce qui permet d'obtenir la meilleure vue en temps réel (8 vues au maximum), la conversion en temps réel de la 2D à la 3D par IA et le contenu 3D alimenté par l'IA filmé par les caméras avant ou arrière. Elle est également compatible avec les applications 3D IA les plus populaires pour la création artistique. Elle est équipée d'un écran 2.5K de 12,4 pouces et de quatre haut-parleurs symétriques prenant en charge le son Dolby Surround, offrant une expérience audiovisuelle immersive. Grâce au plus grand écosystème de contenu 3D au monde, elle permet aux utilisateurs de profiter en toute transparence du premier chat vidéo 3D, du cinéma privé 3D, des jeux 3D immersifs et d'autres scénarios. Alimentée par la puce Snapdragon série 8, la tablette nubia Pad 3D se distingue par ses performances et offre une expérience utilisateur améliorée dans toutes les dimensions avec la batterie 9070 mAh et le chargeur rapide 33 W.

Lunettes de RA intelligentes, pour une expérience d'écran portable

Premières lunettes intelligentes au monde à être certifiées TÜV Rheinland et Hi-Res Audio, les nubia Neovision Glass sont dotées d'un écran virtuel de 120 pouces et d'un écran Micro OLED avec une résolution de 1920x1080. Elles permettent un réglage myopique de 0-500°, offrant ainsi une vue de qualité cinéma sans nécessité de porter de lunettes. Le bac à son cyclonique intégré et les doubles haut-parleurs stéréo pleine gamme offrent une expérience audio immersive et authentique. En outre, les lunettes sont dotées de lentilles d'absorption magnétiques aux couleurs variées. Ces lunettes tendance, confortables et transportables, adoptent un design épuré sans monture et ne pèsent que 79 g.

Le concept GIS, moteur du nouveau développement des appareils Internet mobiles

ZTE est le pionnier mondial dans le domaine de la 5G MBB et FWA. Selon le nouveau rapport de TSR, une agence internationale de conseil professionnel, en 2022, la part de marché des produits MBB et FWA de ZTE était la plus importante au monde. La part de marché des produits 5G MBB et FWA de ZTE s'est classée première au niveau mondial pendant deux années consécutives et ses expéditions cumulées mondiales ont dépassé 3 millions d'unités. En 2023, ZTE adhérera davantage au concept de produit GIS.

Grâce à la conception, à la perception et au service écologiques, la consommation énergétique totale de ZTE a diminué de 10 %. ZTE propose un accès plus intelligent, un contrôle intelligent des scénarios basé sur les besoins diversifiés des utilisateurs et de multiples modes intelligents afin de réguler le taux d'accès et l'état de réponse des appareils. En outre, dans le but de rendre la transmission des données plus sûre et plus fiable, ZTE a lancé deux scénarios de sécurité spécialement destinés aux foyers et aux enfants. Grâce à un système de sécurité complet et à des laboratoires de sécurité réseau répartis dans le monde entier, ZTE est capable de garantir la sécurité du réseau mondial.

ZTE a profité du MWC 2023 pour lancer officiellement la version GIS du MC888 Pro, dont la consommation d'énergie est réduite de 10 %, avec 95 % de matériaux recyclés après consommation (PCR). Il s'agit d'un nouveau produit clé du concept GIS.

Nouvelle 5G FWA de 5e génération compatible avec le Wi-Fi 7

ZTE a également lancé la 5G FWA de 5e génération. Elle est conforme à la dernière norme 3GPP R17 et adopte l'antenne intelligente 5.0 de ZTE pour augmenter le gain d'antenne de 20 %. Grâce à la technologie Wi-Fi 7, son débit de pointe atteint 21 Gbps. Renforcée par la technologie d'amplification du signal, elle permet une connectivité beaucoup plus rapide, stable et fiable. S'appuyant sur la nouvelle technologie de réseau maillé, l'appareil permet d'obtenir une couverture complète de la maison et des applications de scénarios intelligents. Grâce à la commande à distance et au protocole Matter, la 5G FWA de 5e génération crée un véritable centre de contrôle intelligent pour la maison.

Outre les produits nouvellement annoncés, des téléphones (ZTE Axon 40 Ultra, ZTE Blade Series, nubia Z50, etc.), des périphériques écologiques (ZTE Watch Live 2, etc.), des casques Bluetooth, des appareils MBB et FWA, des terminaux IoT et des terminaux IoV ont également été présentés au MWC 2023, apportant une expérience 5G complète aux consommateurs et aux utilisateurs de l'industrie.

La 5G continue de façonner l'avenir. La nouvelle mise à niveau de l'écosystème 2.0 intelligent et polyvalent est une mesure importante pour ZTE Mobile Devices. Elle accélère l'intégration des appareils intelligents et fait avancer la vie numérique d'un pas dans l'ère post-5G où tout est intelligemment connecté. À l'avenir, ZTE Mobile Devices continuera à axer ses activités en fonction des demandes des clients, à innover en permanence dans les technologies et les produits et à permettre aux utilisateurs du monde entier de profiter d'une expérience numérique fondée sur une connexion fluide et adaptée à tous les scénarios.

