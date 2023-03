ZTE onthult nieuwe consumentenapparaten en zijn Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 op MWC 2023

ZTE Mobile Devices bouwt aan het recent opgewaardeerde "1+2+N" Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 om consumenten een nieuwe digitale levensstijl te bieden

ZTE Mobile Devices lanceert 's werelds eerste AI-gestuurde brilloze 3D-tablet nubia Pad 3D en de nubia Neovision AR Glass voor een audiovisuele superervaring

Trouw aan het concept van "Green, Intelligence & Security" zal ZTE Mobile Devices de 5e generatie 5G FWA en GIS versie producten op MWC 2023 brengen

BARCELONA, Spanje, 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, was op het Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) in Barcelona aanwezig met zijn demostand waar consumentenproducten van alle categorieën, waaronder ZTE Axon, ZTE Blade, nubia en MBB, FWA & IoT-familieproducten en industriële oplossingen, werden getoond. In antwoord op de versnelde uitbreiding van consumentenscenario's en gebruikersvraag is de strategie van ZTE Mobile Devices officieel opgewaardeerd tot "1+2+N" Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0.

Het 5G-netwerk met de voordelen van hoge snelheid, lage latentie en grote bandbreedte biedt consumptie van nieuwe inhoud in meer gediversifieerde vormen. ZTE Mobile Devices lanceerde nubia Pad 3D, 's werelds eerste AI-gestuurde brilloze 3D-tablet, en nubia Neovision Glass, een AR-bril die een audiovisuele superervaring biedt. Het kondigde zijn MBB&FWA-productconcept van "Green, Intelligence & Security (GIS)" aan, evenals andere belangrijke producten, waaronder de 5e generatie van FWA.

Nieuw opgewaardeerd Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0

5G verbetert het werk en het leven van mensen en zet mensen aan om meer dan één mobiel apparaat te bezitten. Gebaseerd op het krachtige vermogen van "cloud, netwerk, rand en apparaten" zal ZTE MyOS de grens van verschillende apparaten doorbreken en de naadloze interconnectie van "1+2+N" apparaatecosystemen realiseren, inclusief mobiele telefoons, persoonlijke en thuisdataterminals, en perifere ecologische producten, waardoor een nieuwe upgrade van de digitale levensstijl en een Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 ontstaat.

ZTE MyOS zal intelligente perceptie en interactie tussen verschillende eindapparaten mogelijk maken voor vier belangrijke scenario's, namelijk sport & gezondheid, audio & visueel entertainment, zaken & reizen en familie & onderwijs. Zo zal het gebruikers een multi-apparaat integratie-ervaring en een multi-schermverbinding, cross-device connectiviteit en intelligente scenario's convergentie digitale levensstijl te bieden.

nubia Pad 3D, een nieuwe ervaring in technologie

nubia Pad 3D, gezamenlijk ontwikkeld door ZTE en de wereldwijd toonaangevende brilloze 3D-ontwikkelaar Leia Inc., is uitgerust met de unieke 3D Lightfield-technologie van Leia en enorme AI-rekenkracht om te voldoen aan overvloedige 3D-toepassingsscenario's. Het ondersteunt met name AI Face Tracking, dat in realtime het beste beeld (maximaal 8 beelden) kan matchen, realtime AI-gebaseerde 2D-naar-3D-conversie kan realiseren, AI-gestuurde 3D-inhoud die door front- of achtercamera's is opgenomen en compatibel is met de populaire AI 3D-apps voor artistieke creatie. Hij is uitgerust met een 12,4-inch 2.5K-scherm en vier symmetrische Dolby Surround Sound luidsprekers die een meeslepende audio- en visuele ervaring bieden. Met 's werelds grootste ecosysteem voor 3D-content genieten gebruikers naadloos van 's werelds eerste 3D-videochat, 3D-privébioscoop, meeslepende 3D-games en andere scenario's. De nubia Pad 3D, aangedreven door de Snapdragon 8-serie chip, onderscheidt zich met zijn prestaties en biedt een verbeterde gebruikerservaring in alle dimensies met de 9070mAh batterij en 33W snellader.

AR Smart Glasses, voor een draagbare schermervaring

De nubia Neovision Glass, 's werelds eerste slimme bril met TÜV Rheinland en Hi-Res Audio certificering, heeft een virtueel 120 inch scherm en een Micro OLED-display met een dual-eye 1920x1080 resolutie. Hij ondersteunt 0-500° bijziendheidsaanpassing, wat zonder correctiebril een beeld van bioscoopkwaliteit garandeert. De ingebouwde cyclonische geluidsbak en dubbele stereo full-range luidsprekers zorgen voor een meeslepende en authentieke audio-ervaring. Daarnaast omvat het ook verschillende kleurrijke streamer magnetische absorptielenzen. De modieuze, comfortabele en draagbare bril heeft een gestroomlijnd ontwerp zonder montuur en weegt slechts 79 gram.

Het GIS-concept, de motor achter de nieuwe ontwikkeling van mobiele internetapparaten

ZTE is wereldleider en baanbreker op het gebied van 5G MBB & FWA. Volgens het nieuwe rapport van TSR, een internationaal professioneel consultancybedrijf, staat het marktaandeel van ZTE MBB & FWA-producten in 2022 op de eerste plaats in de wereld. Het marktaandeel van ZTE 5G MBB & FWA-producten stond twee jaar op rij op de eerste plaats in de wereld en de wereldwijde totale zendingen overschreden 3 miljoen eenheden. In 2023 zal ZTE zich verder toeleggen op het productconcept "Green, Intelligence & Security".

Door toepassing van groen ontwerp, groene perceptie en groene service is het totale energieverbruik van ZTE met nog eens 10% gedaald. ZTE biedt intelligentere toegang, intelligente scenariocontrole op basis van gediversifieerde gebruikersvereisten en meerdere intelligente modi om de toegangssnelheid en de responsstatus van het apparaat te regelen. Om de gegevensoverdracht veiliger en betrouwbaarder te maken, lanceerde ZTE voorts twee beveiligingsscenario's speciaal voor gezinnen en kinderen. Dankzij een uitgebreid beveiligingssysteem en wereldwijd verspreide laboratoria voor netwerkbeveiliging is ZTE in staat om de veiligheid van het wereldwijde netwerk te garanderen.

Tijdens MWC 2023 lanceerde ZTE officieel de MC888 Pro GIS-versie, die het stroomverbruik met 10% vermindert met 95% PCR-materialen. Het gaat om een nieuw kernproduct volgens het GIS-concept.

Nieuwe 5G FWA Gen 5, als eerste met ondersteuning van Wi-Fi 7

ZTE lanceerde ook de 5G FWA Gen 5, die de nieuwste 3GPP R17-standaard ondersteunt en de slimme antenne 5.0 van ZTE gebruikt voor verhoging van de antenneversterking met 20%. Met Wi-Fi 7-technologie bereikt de pieksnelheid 21Gbps. Dankzij de signaalversterkingstechnologie biedt het een veel snellere, stabielere en betrouwbaardere verbinding. Op basis van de nieuwe Mesh-returntechnologie dekt het toestel het hele huis en intelligente scenariotoepassingen. Met de steun van afstandsbediening en het Matter-protocol creëert 5G FWA Gen 5 een echt intelligent huiscontrolecentrum.

Op MWC 2023 verschenen naast nieuw aangekondigde producten, ook mobiele telefoons, waaronder ZTE Axon 40 Ultra, ZTE Blade Series, nubia Z50, ecologische randapparatuur waaronder ZTE Watch Live 2, Bluetooth headsets, MBB & FWA apparaten, IoT terminals, en IoV terminals, die een uitgebreide 5G ervaring bieden aan consumenten en gebruikers in de sector.

5G verandert nog steeds de toekomst. De nieuwe upgrade van Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 is een belangrijke stap voor ZTE Mobile Devices om de integratie van intelligente apparaten te versnellen en het digitale leven vooruit te helpen in het post-5G tijdperk waarin alles slim verbonden is. In de toekomst zal ZTE Mobile Devices zaken blijven doen op basis van de eisen van de klant, voortdurend innovaties aanbrengen in technologieën en producten, en wereldwijde gebruikers laten genieten van een digitale levensstijl ondersteund door een naadloze verbinding met een volledig scenario.

