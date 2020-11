ZTE en Analysys Mason brengen een SuperDSS-whitepaper uit

SHENZHEN, China, 9 november 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen voor telecommunicatie en consumententechnologie en bedrijfsoplossingen voor mobiel internet, heeft vandaag een whitepaper uitgebracht met de titel "Telecomproviders kunnen SuperDSS gebruiken om de implementaties van hun 5G-netwerken te versnellen". ZTE heeft Analysys Mason, een wereldleider in TMT-managementadvies, gevraagd om deskundig, onafhankelijk advies te geven.

De whitepaper gaat in op de uitdagingen waarmee telecomproviders worden geconfronteerd tijdens de uitrol van 5G en illustreert SuperDSS-toepassingsscenario's. Bovendien biedt het ook implementatieaanbevelingen vanuit het oogpunt van snelle 5G-implementatie, garantie van legacy-spraakservices, vereenvoudigde O&M en TCO-reductie in het netwerk, in een poging de 5G-uitrol door telecomproviders te bevorderen en meer marktkansen te verkennen.

In februari 2020 heeft ZTE SuperDSS gelanceerd, de eerste Tri-RAT-oplossing voor het delen van dynamisch spectrum in de branche die dynamisch delen van 2G, 3G, 4G en 5G omvat. Deze oplossing biedt niet alleen dynamisch delen van 4G/5G, maar omvat ook de bestaande 2G en 3G, waardoor telecomproviders 5G-implementaties kunnen vergemakkelijken met gebruikmaking van het bestaande spectrum en met behoud van bestaande services.

"Met grote inzet voor innovatie op het gebied van spectrumdeling heeft ZTE een overvloedige ervaring opgebouwd in het dynamisch delen van het spectrum tussen meerdere RAT's (Radio Access Technology), waaronder GSM/UMTS/LTE/NB-IoT en NR", aldus Bai Yanmin, vice-president bij ZTE. "SuperDSS biedt telecomproviders meer flexibiliteit bij het snel en efficiënt inzetten van 5G. Dankzij kunstmatige intelligentie (AI) en big data kunnen telecomproviders met SuperDSS een intelligenter en efficiënter netwerk opbouwen."

Klik op onderstaande link voor het lezen van de whitepaper "Telecomproviders kunnen SuperDSS gebruiken om de implementaties van hun 5G-netwerken te versnellen":

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202011041635.pdf

ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische oplossingen voor consumenten, telecomproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Het bedrijf zet zich in om klanten geïntegreerde end-to-end-innovaties te bieden voor het leveren van uitstekende kwaliteit en waarde naarmate de sectoren telecommunicatie en informatietechnologie samenkomen. Genoteerd aan de effectenbeurzen van Hong Kong en Shenzhen (aandelencode H-aandeel: 0763.HK/A-aandeel aandelencode: 000063.SZ), ZTE verkoopt zijn producten en diensten in meer dan 160 landen.

