ZTE et Analysys Mason publient un livre blanc sur la technologie « SuperDSS »

SHENZHEN, Chine, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées aux télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, a publié aujourd'hui un livre blanc intitulé « Operators can use SuperDSS to fast track their 5G network deployments ». ZTE a chargé Analysys Mason, un leader mondial dans le domaine des conseils en gestion de la technologie, des médias et des télécommunications, de lui fournir des conseils d'expert indépendant.

Le livre blanc traite des défis auxquels les opérateurs sont confrontés au cours du déploiement de la technologie 5G et illustre les scénarios d'application de la technologie SuperDSS. Il offre également des recommandations du point de vue du déploiement rapide de la technologie 5G, de la garantie d'une expérience de services de téléphonie vocale traditionnels, de la simplification de l'exploitation et de l'entretien et de la réduction du coût total de possession, dans le but de promouvoir le déploiement de la technologie 5G par les opérateurs et d'explorer de nouveaux marchés.

En février 2020, ZTE lançait SuperDSS, la première solution de partage dynamique du spectre Tri-RAT (technologie d'accès radio triple) de l'industrie couvrant le partage dynamique des réseaux 2G, 3G, 4G et 5G. Cette solution offre non seulement un partage dynamique des technologies 4G et 5G, mais elle couvre également les anciens réseaux 2G et 3G, ce qui permet aux opérateurs de réseaux mobiles de favoriser le déploiement de réseaux 5G au moyen du spectre existant tout en continuant d'offrir leurs services traditionnels.

« Grâce à son profond engagement envers les innovations en matière de partage du spectre, ZTE a acquis une vaste expérience de partage dynamique du spectre entre des technologies d'accès radio multiples, notamment les systèmes GSM et UMTS, la technologie LTE, le protocole NB-IoT, et le système NR, a déclaré Bai Yanmin, vice-président de ZTE. La solution SuperDSS offre une plus grande souplesse aux opérateurs en ce qui touche le déploiement rapide et efficace de la technologie 5G. Grâce à l'IA et aux big data, la technologie SuperDSS permet aux opérateurs de construire un réseau plus intelligent et plus efficace. »

Voici le lien pour accéder au livre blanc intitulé « Operators can use SuperDSS to fast track their 5G network deployments » :

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202011041635.pdf

ZTE fournit des systèmes de télécommunications de pointe, des appareils mobiles et des solutions technologiques d'entreprise aux consommateurs, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. L'entreprise est déterminée à fournir à ses clients des innovations end-to-end intégrées dans un souci d'excellence et pour offrir une valeur ajoutée à un moment où les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Classé dans les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code boursier des actions H : 0763.HK / Un code d'actions : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et services dans plus de 160 pays.

