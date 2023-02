ZTE en zijn partners slepen de "5G Energy Challenge Award" van GSMA in de wacht

Dit verifieert dat de "5G+Smart Mine", gezamenlijk gebouwd door de kolenmijn en ICT, is erkend door de sector

BARCELONA, Spanje, 28 februari 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een wereldwijde toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf, samen met zijn partners, in het bijzonder, de Dahaize Coal of China Coal Group Shaanxi Company, China Coal Technology&Engineering Group, China Coal Information Technology (Peking), China Mobile en China Broadnet, is beloond met de 2023 GSMA "5G Energy Challenge Award" voor hun gezamenlijke inspanningen bij het project "Dual-frequency 5G Networks for Smarter Coal Mining".

Hoewel de intelligente transformatie van de kolenmijn de consensus van de industrie is geworden, vormen negatieve factoren zoals een hoog risico voor het ondergrondse personeel, onvoldoende datatransmissiecapaciteit in de productie, complexe productie- en beheersystemen en moeilijke bedrijfsintegratie nog steeds een grote bedreiging voor de industrie, wat het moeilijk maakt om de huidige bouwmodus "5G privénetwerk 1.0" te promoten.

Als een van de eerste reeks intelligente demonstratiemijnen in China, heeft Dahaize Coal Mine, versterkt met geïntegreerde netwerken van 5G 700 MHz en 2,6 GHz, originele intrinsiek veilige basisstations en nieuwe cloudnetwerkarchitectuur, de dekking van basisstations aanzienlijk verbeterd en tegelijkertijd gezorgd voor een grote bandbreedte. Dit lost het probleem van de ondergrondse dispatching in kolenmijnen op, levert geen optische kabels in het werkgebied op, verlaagt de netwerkconstructiekosten effectief en bevordert de intelligente ontwikkeling van Dahaize Coal Mine, waardoor het imago van "bitter, vies en moe" van de kolenindustrie wordt afgeworpen.

Het succes van het project "Dual-frequency 5G Networks for Smarter Coal Mining" markeert de succesvolle praktijk van de eerste 5G 700MHz-frequentie- en 2,6GHz-fusietechnologie in het kolenveld in China. Het legt ook de basis voor de diepgaande ontwikkeling van "5G+" virtuele interactieve toepassingen, robotclusters, onbemande voertuigen, intelligente draagbare apparatuur, intelligente patrouille-inspectie, intelligente uitgebreide mijnbouw, intelligente tunnels en andere toepassingen in kolenmijnen.

In de toekomst zal ZTE, in samenwerking met partners uit de industrie, zich blijven inzetten voor het bevorderen van de integratie van nieuwe 5G-infrastructuur en de vierde industrialisatie, in de verwachting ondersteuning te bieden voor de digitale transformatie en ontwikkeling.

