ZTE endossa Catalyzing Electrification Accord

Para acelerar o desenvolvimento sustentável verde global

SHENZHEN, China, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation, provedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, endossou o Catalyzing Electrification Accord da Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP), com o objetivo de cocriar abordagens inovadoras para acelerar a eletrificação e beneficiar o desenvolvimento sustentável econômico, ambiental e social. A ZTE apoia ativamente o acordo e está comprometida em promover a transição energética por meio de tecnologias digitais e inteligentes, contribuindo para a descarbonização e as metas climáticas no mundo todo.

O GSEP é uma aliança global com foco na resolução de problemas globais de energia em uma estrutura internacional e na promoção da eletrificação para alcançar o desenvolvimento de energia sustentável. O Catalyzing Electrification Accord é o ápice do trabalho do Strategic Open Dialogue on Electrification (SODE), uma coalizão global criada pelo GSEP que reúne 14 empresas com visão de futuro do setor de energia, setores usuários finais (telecomunicação, transporte, indústria e construção), bem como parceiros estratégicos e tecnológicos.

O acordo oferece cinco recomendações concretas e etapas de ação para acelerar a eletrificação, incluindo a implementação de estruturas de políticas que apoiam a eletrificação, promovendo novos modelos de negócios inovadores, acelerando os fluxos de informação ao longo e em todas as cadeias de valor, garantindo uma rápida e eficiente transição energética e mantendo a infraestrutura em funcionamento para se adequar à transformação.

Como membro do Pacto Global da ONU e Iniciativa Global de Sustentabilidade (GeSI), a ZTE se dedica a promover o desenvolvimento sustentável global e define prioridades estratégicas para o desenvolvimento sustentável com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e em tendências industriais, para cumprir ativamente a responsabilidade social corporativa.

Diante dos desafios apresentados pela transformação de baixo carbono, a ZTE, como um importante participante e contribuinte dedicado ao setor de TIC por 37 anos, prepara um caminho ecológico para a economia digital, promovendo operações verdes, cadeia de suprimentos ecológica, infraestrutura digital verde e capacitando o desenvolvimento verde dos setores. Por meio da prática de operações verdes, o objetivo da ZTE é atingir o pico de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono antes de 2060, respectivamente.

Trabalhando com seus parceiros, a ZTE continua a explorar aplicações 5G inovadoras e verdes, com mais de 60 projetos exemplares entregues no mundo todo. Com base em sua rica experiência em energia de comunicação, a ZTE forneceu produtos e serviços de energia para 386 operadoras em mais de 160 países e regiões. De acordo com a avaliação da empresa líder de pesquisa e consultoria do setor global de energia de telecomunicações CC, a Frost & Sullivan, a ZTE foi premiada com o Global Telecom DC Power Product Leadership Award, em reconhecimento às soluções de energia altamente eficientes, modulares, inteligentes e ecológicas da empresa. Enquanto isso, nesses anos o negócio de energia da ZTE expandiu ainda mais para o setor de energia e transporte. Em decorrência de sua tecnologia digital inteligente de nuvem e IA, a ZTE oferece produtos e soluções como geração de energia verde, armazenamento de energia inteligente, consumo de energia inteligente, gestão de energia, veículos elétricos e assim por diante.

As contribuições e o desempenho excepcionais da ZTE no desenvolvimento sustentável foram reconhecidos pelo setor. Em 2022, as ações A (só negociadas por chineses da China Continental) e H (listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong e podem ser negociadas por qualquer investidor) da ZTE foram selecionadas como membros constituintes do Hang Seng Corporate Sustainability Index Series. Além disso, a ZTE foi oficialmente indicada para a Fortune China ESG Influential Listing de 2022. Por 14 anos consecutivos, desde 2009, a ZTE vem lançando o relatório de sustentabilidade para o público.

Prosseguindo, a ZTE continuará a cumprir seu compromisso com o futuro verde e inteligente, aumentando ainda mais a pesquisa de novas energias, novos materiais e novos dispositivos, esperando construir uma base técnica sólida para a base de TIC verde por meio dos principais avanços tecnológicos. Enquanto isso, a empresa fortalecerá a integração da tecnologia inteligente digital e dos setores tradicionais de alto consumo de energia para acelerar ativamente a eletrificação com parceiros para os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Contatos para a imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation