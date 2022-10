ZTE bekrachtigd Catalyzing Electrification Accord

Om duurzame ontwikkeling wereldwijd te versnellen

SHENZHEN, China, 29 september 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, een wereldwijd toonaangevende aanbieder van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, heeft het Catalyzing Electrification Accord van het wereldwijde partnerschap voor duurzame elektriciteit (Global Sustainable Electricity Partnership, GSEP) bekrachtigd, met als doel het gezamenlijk creëren van innovatieve benaderingen om de elektrificatie te versnellen ten behoeve van duurzame economische, ecologische en sociale ontwikkeling. ZTE ondersteunt het akkoord actief en zet zich in om de energietransitie via digitale en intelligente technologieën te bevorderen, om zo een bijdrage te leveren aan de wereldwijde decarbonisatie- en klimaatdoelstellingen.

Het GSEP is een wereldwijde alliantie die wereldwijde energieproblemen binnen een internationaal kader wil oplossen en door middel van elektrificatie de ontwikkeling van duurzame energie wil bevorderen. Het Catalyzing Electrification Accord (elektrificatieakkoord) is het hoogtepunt van het werk van de werkgroep Strategic Open Dialogue on Electrification (SODE), die bestaat uit een wereldwijde door het GSEP gereëerde coalitie, waarin 14 geavanceerde bedrijven uit de energiesector, de verschillende eindgebruikerssectoren (telecommunicatie, transport, industrie en bouw) evenals strategische en technologische partners zijn samengebracht.

Het akkoord biedt vijf concrete aanbevelingen en actiestappen om elektrificatie te versnellen: het opzetten van beleidskaders die elektrificatie ondersteunen, het bevorderen van nieuwe innovatieve bedrijfsmodellen, het versnellen van informatiestromen binnen en via waardeketens, waarborgen dat de energietransitie snel en efficiënt kan verlopen en zorgen dat de infrastructuur klaar is voor de transformatie.

Als lid van het UN Global Compact en het Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) zet ZTE zich in voor de bevordering van wereldwijde duurzame ontwikkeling, en bepaalt het strategische prioriteiten voor duurzame ontwikkeling op basis van de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en van industriële trends, om actief invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Om de uitdagingen van de koolstofarme transformatie het hoofd te bieden, effent ZTE, als belangrijke speler en leverancier die al 37 jaar actief is in de ICT-industrie, de weg naar een groene digitale economie door groene activiteiten, een groene toeleveringsketen en een groene digitale infrastructuur te stimuleren en de groene ontwikkeling van industrieën te bevorderen. Door middel van een groene bedrijfsvoering streeft ZTE ernaar om tegen 2030 zijn koolstofpiek te bereiken en vóór 2060 koolstofneutraal te zijn.

In samenwerking met zijn partners blijft ZTE innovatieve en groene 5G-toepassingen ontwikkelen, met meer dan 60 voorbeeldprojecten die wereldwijd zijn opgeleverd. Op basis van haar rijke ervaring in energie voor communicatie heeft ZTE energieproducten en -diensten geleverd aan 386 ondernemingen in meer dan 160 landen en regio's. Op grond van de evaluatie door het wereldwijd toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau Frost & Sullivan voor de wereldwijde telecom-gelijkstroomindustrie, is ZTE beloond met de 2022 Global Telecom DC Power Product Leadership Award, als erkenning voor de zeer efficiënte, modulaire, intelligente en groene stroomoplossing van het bedrijf. Ondertussen zijn de energieactiviteiten van ZTE de afgelopen jaren verder uitgebreid naar de energie- en transportsector. Dankzij zijn digitale intelligente technologie op basis van cloud en AI levert ZTE producten en oplossingen zoals groene stroomopwekking, slimme energieopslag, slim stroomverbruik, energiebeheer, elektrische voertuigen enzovoort.

De opmerkelijke bijdragen en prestaties van ZTE op het gebied van duurzame ontwikkeling zijn erkend in de industrie. In 2022 zijn zowel de A-aandelen als de H-aandelen van ZTE geselecteerd als vast onderdeel van de Hang Seng Corporate Sustainability Index Series. Bovendien is ZTE officieel opgenomen in de Fortune China ESG Influential Listing 2022. ZTE heeft zijn duurzaamheidsverslag sinds 2009 al veertien jaar op rij openbaar gemaakt.

Ook in de toekomst zal ZTE zich voor een groene en intelligente toekomst blijven inzetten en het onderzoek naar nieuwe energie, nieuwe materialen en nieuwe apparatuur blijven opvoeren, om zo via belangrijke technologische doorbraken een solide technisch fundament te leggen voor de groene ICT-basis. Tegelijk probeert het bedrijf de toepassing van digitale intelligente technologie in traditionele industrieën met een hoog energieverbruik te intensiveren, om ook zo de elektrificatie samen met partners in de richting van duurzame ontwikkeling te versnellen.

