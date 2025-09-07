ZTE et MTN déploient commercialement la première unité radio distante à 5 bandes au monde

JOHANNESBURG, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication et MTN, l'un des principaux opérateurs en Afrique, ont annoncé aujourd'hui le déploiement commercial réussi de la première unité radio distante à 5 bandes au monde (RRU). Cette étape, franchie dans la province sud-africaine du Cap occidental, constitue une avancée significative dans la technologie mondiale des radiofréquences et insuffle une forte dynamique dans l'évolution technologique de l'industrie des télécommunications en Afrique.

L'Afrique du Sud est l'un des marchés des télécommunications les plus importants et les plus avancés d'Afrique. Le pays compte plus de 60 millions d'habitants et MTN assure une couverture LTE de plus de 97 % de la population dans tout le pays. Cette portée étendue reflète l'engagement de MTN à fournir des services de communication de haute qualité, même aux communautés les plus éloignées.

Face à la demande croissante de services multibandes et multimodules, les opérateurs de réseaux sont confrontés à des défis de plus en plus importants, tels que la consommation d'énergie, la charge des pylônes et l'espace limité, autant de facteurs susceptibles de nuire à l'évolution des réseaux mobiles. Le déploiement récent de l'unité RRU à 5 bandes de MTN permet de résoudre directement ces problèmes. Cette solution innovante améliore les performances du réseau, renforce l'efficacité énergétique et simplifie les procédures de déploiement, permettant ainsi une expansion plus rapide et plus durable de la connectivité de nouvelle génération.

Les nouvelles bandes de fréquences d'un site mobile nécessitent du nouveau matériel, de l'espace et de l'énergie supplémentaires. La RRU à 5 bandes, alimentée par le jeux de puces de conception interne de ZTE, intègre toutes les bandes basses et moyennes (FDD) de MTN South Africa dans une seule unité compacte. Cette intégration permet de réduire de 50 % le nombre de modules de radiofréquences RAN sur les tours, de diminuer le poids des équipements de 23 % et de réduire la résistance au vent de 18 %. Ces optimisations permettent de rationaliser la construction des sites, de réduire la complexité des déploiements et de libérer un espace précieux sur les tours.

En outre, l'architecture innovante de l'amplificateur Super-N de ZTE utilise des réseaux denses d'amplificateurs de puissance avec une capacité d'activation à la demande. Elle résout le problème du goulot d'étranglement de l'efficacité de l'architecture Doherty traditionnelle et maintient une efficacité élevée sous différentes charges, ce qui permet une réduction remarquable de 42,7 % de la consommation d'énergie globale du site et une amélioration de 45,8 % de l'efficacité énergétique (Wh/GB). Cela permet non seulement d'aider l'Afrique du Sud à construire une société verte et à faible émission de carbone, mais aussi d'établir une nouvelle référence en matière de développement durable dans l'industrie, en démontrant l'immense potentiel de l'innovation technologique pour équilibrer les avantages économiques et environnementaux.

Rami Farah, directeur technologique, MTN South Africa, a déclaré : « La collaboration de MTN avec ZTE pour le premier déploiement commercial de RRU à 5 bandes au monde répond efficacement aux multiples défis auxquels sont confrontés les opérateurs en termes de couverture, de capacité, de coût et d'efficacité énergétique. Elle permet d'élaborer une solution nouvelle, reproductible et hautement intégrée pour l'Afrique et même le marché mondial, accélérant l'évolution des réseaux de télécommunications vers une plus grande efficacité et une réduction des émissions de carbone, injectant continuellement une dynamique essentielle dans l'économie numérique de l'Afrique et promouvant les technologies de télécommunication africaines à un niveau plus élevé. »

Luca Shen, directeur général de ZTE South Africa, a ajouté : « ZTE a toujours considéré le leadership en matière de produits comme sa compétitivité principale et s'est engagé à fournir des solutions de pointe. La collaboration approfondie avec MTN permet non seulement d'obtenir des avantages mutuels et des résultats gagnant-gagnant pour les deux parties, mais aussi d'accélérer la mise à niveau rapide du réseau de télécommunications de l'Afrique du Sud, établissant ainsi une référence pour la transformation numérique dans l'ensemble du continent africain.

ZTE et MTN restent fidèles à leur engagement de faire progresser l'infrastructure des télécommunications en Afrique, en mettant l'accent sur la conservation de l'énergie, la réduction des émissions et la promotion de l'économie numérique. Guidées par une vision commune de « protection de la nature par la technologie et de l'avenir par l'innovation », les deux entreprises continueront à travailler ensemble pour combler le fossé numérique, construire des réseaux plus intelligents et plus durables, et contribuer à la croissance économique et au progrès social dans toute l'Afrique.

Ce déploiement représente une étape importante dans la transformation numérique de l'Afrique et souligne l'immense potentiel des technologies innovantes pour stimuler la croissance économique tout en promouvant la durabilité environnementale.

