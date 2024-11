ZTE et Turkcell établissent une nouvelle référence avec la vitesse 5G-A la plus rapide d'Europe (32 Gbps)

ISTANBUL, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Turkcell (NYSE : TKC, BIST : TCELL) et ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, ont annoncé que les deux parties avaient franchi une étape décisive dans le domaine des télécommunications en établissant le record de vitesse 5G-Advanced le plus rapide d'Europe, dépassant les 32 Gbps au cours d'un essai ambitieux à Istanbul.

L'essai du NRDC, réalisé le 5 novembre, est basé sur l'AAU mmWave BW de 1,6 GHz, unique dans le secteur, l'AAU N78 de 64TR, leader dans le secteur, et le CPE commercial de ZTE. Cette réalisation remarquable souligne le partenariat solide entre ZTE et Turkcell et leur engagement commun à stimuler l'innovation dans la technologie 5G.

Vehbi Çağrı Güngör, directeur de la technologie de Turkcell, a fièrement salué cette réussite, soulignant la collaboration entre ZTE et Turkcell. Il a souligné le pouvoir de transformation de la technologie 5G-Advanced pour les entreprises, en déclarant : « Le passage à la 5G améliorera l'efficacité opérationnelle et l'expérience des clients. Cette étape importante dans la rapidité montre comment les partenariats stratégiques peuvent favoriser le progrès dans tous les secteurs. »

Peng Aiguang, vice-président principal de ZTE, président de Netaş, s'est fait l'écho de ce sentiment, notant que Turkcell a été un partenaire essentiel dans le déploiement de solutions techniques innovantes. Leur étroite collaboration a permis d'obtenir des résultats significatifs dans les cas d'utilisation de la 5G-A, démontrant ce qui peut être accompli lorsque deux entreprises de premier plan travaillent à l'unisson. La capacité à repousser les limites de la technologie actuelle n'est pas seulement une question de vitesse ; il s'agit de permettre un avenir où des applications complexes et à forte intensité de données peuvent prospérer, enrichissant en fin de compte l'expérience de l'utilisateur.

Les applications potentielles de la technologie avancée 5G sont vastes et variées. Des villes intelligentes aux véhicules autonomes, les améliorations de la connectivité peuvent transformer les industries, en leur permettant de fonctionner de manière inimaginable auparavant. Cette technologie promet non seulement d'améliorer les services existants, mais aussi d'ouvrir la voie à des modèles d'entreprise et à des opportunités entièrement nouveaux.

À l'avenir, les deux parties prévoient de poursuivre leurs recherches sur la technologie 5G, en explorant un plus large éventail d'applications innovantes susceptibles d'améliorer la vie des consommateurs et des entreprises. En investissant dans le développement des technologies avancées 5G, elles visent à offrir aux utilisateurs des expériences plus pratiques, plus efficaces et plus intelligentes qui répondent aux exigences en constante évolution d'un monde numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555056/ZTE_Turkcell.jpg