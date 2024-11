ZTE i Turkcell wyznaczają nowy standard za sprawą najszybszej w Europie sieci 5G-A o prędkości 32 Gb/s

STAMBUŁ, 12 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Turkcell (NYSE: TKC, BIST: TCELL) i ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), jeden z czołowych międzynarodowych dostawców kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych, ogłosiły osiągnięcie przełomowego kroku w branży telekomunikacyjnej i ustanowienie rekordu najszybszej w Europie sieci 5G-Advanced, która podczas ambitnego testu w Stambule osiągnęła prędkość ponad 32 Gb/s.

Test NRDC, który odbył się 5 listopada, opierał się na jedynym w branży rozwiązaniu BW mmWave AAU 1,6 GHz, czołowym rozwiązaniu N78 AAU64TR oraz komercyjnym urządzeniu CPE firmy ZTE. To niezwykłe osiągnięcie podkreśla siłę partnerstwa pomiędzy ZTE a Turkcell i zobowiązania spółek do wspierania innowacji w technologii 5G.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, dyrektor ds. technologii w Turkcell, z dumą odnotował to osiągnięcie, na pierwszym planie stawiając współpracę ZTE i Turkcell. Podkreślił transformacyjne możliwości technologii 5G-Advanced dla firm: „Przejście na 5G zwiększy wydajność operacyjną i podniesie komfort klientów. Ten kamień milowy pod względem prędkości pokazuje, jak partnerstwa strategiczne mogą napędzać rozwój różnych branż".

Peng Aiguang, starszy wiceprezes ZTE i prezes Netaş, podziela tę opinię, zaznaczając, że Turkcell jest ważnym partnerem, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Ścisła współpraca podmiotów doprowadziła do ważnych dokonań w dziedzinie zastosowań 5G-A, demonstrując, co mogą osiągnąć dwie czołowe spółki, kiedy harmonijnie współpracują. Przesuwanie granic obecnej technologii nie dotyczy wyłącznie prędkości - chodzi o tworzenie przyszłości, w której złożone i wymagające dużej ilości danych rozwiązania mogą sprawnie działać, ostatecznie prowadząc do wzbogacenia doświadczeń użytkownika.

Potencjalne zastosowania technologii 5G-Advanced są szerokie i zróżnicowane. Od inteligentnych miast po pojazdy autonomiczne, ulepszona łączność może zmieniać sektory, umożliwiając im działanie na sposoby, które były dotychczas poza zasięgiem wyobraźni. Technologia stawia sobie za cel nie tylko ulepszenie dotychczasowych usług, ale także przygotowuje grunt pod całkowicie nowe modele biznesowe i możliwości.

W dalszej perspektywie obydwie strony planują kontynuację badania technologii 5G i poznawania szerszej gamy innowacyjnych zastosowań, które mogą ulepszyć życie konsumentów i przedsiębiorstw. Inwestując w rozwój technologii 5G-Advanced, spółki zamierzają zapewniać użytkownikom większą wygodę i efektywność wyposażonych w inteligentne funkcje usług, które spełniają rosnące potrzeby świata nastawionego na rozwiązania cyfrowe.

