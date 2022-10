ZTE galardonada en Network X 2022

- ZTE galardonada con "Most Innovative Network Slicing Use Case" y "Most Innovative Private Network Project" en Network X 2022

SHENZHEN, China, 27 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de la información y la comunicación, ha anunciado hoy que ha ganado el premio "Most Innovative Network Slicing Use Case" y el premio "Most Innovative Private Network Project" en el Network X 2022 celebrado en Ámsterdam (Países Bajos).

La Unidad de Granularidad Fina (FGU) y Comercialización de China Mobile y ZTE han sido galardonadas con el "Most Innovative Network Slicing Use Case"

El servicio de producción de los verticales industriales y los cortes de líneas privadas de alta calidad piden un pequeño ancho de banda pero un alto rendimiento, solicitando una latencia determinista, un aislamiento duro y un transporte de alta fiabilidad. Sin embargo, la Ethernet tradicional que utiliza el reenvío Best Efforts no puede satisfacer estas demandas.

China Mobile se ha asociado con ZTE para proponer la red SPN (Slicing Packet Network) con el fin de introducir por primera vez el hard slicing jerárquico en Ethernet. Con una granularidad reducida de 5Gbps a 10Mbps, la SPN admite la compatibilidad hacia adelante, así como una tubería de transporte escalable de granularidad fina. Al mismo tiempo, se une a los servicios MPLS VPN y SRv6 para garantizar una pérdida de paquetes de extremo a extremo y proporciona un reenvío con latencia determinista y aislamiento físico a nivel de circuito, con el fin de construir una red para diferentes propósitos. Esta red proporciona un transporte de servicios diferenciado con un ancho de banda flexible, aislamiento físico y latencia determinista para las redes privadas 5G y las líneas privadas de las empresas.

E2E 5G TSN de ZTE, China Mobile y NR Electric para Green Grid ha sido premiada como "Most Innovative Private Network Project"

En el ámbito de la red eléctrica, el uso eficiente de nuevas energías limpias, como la eólica y la solar, es un medio eficaz para alcanzar el objetivo ecológico y de bajas emisiones de carbono. Sin embargo, la energía eólica y la solar se ven fácilmente afectadas por el clima y las regiones, y son inestables. Se requiere una medición precisa, control e interacción en tiempo real. El mecanismo de red móvil convencional no puede cumplir los estrictos requisitos de red de la industria energética.

ZTE ha lanzado la solución Time Promised Communication, que integra el control preciso de 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA relacionado con las redes sensibles al tiempo, tal como se define en la versión 16 de 3GPP. La solución TPC combina software y hardware para resolver eficazmente la latencia y el jitter de la red causados por los conflictos de tráfico y las interferencias en las comunicaciones. Se combina con la tecnología de corte para reducir la latencia 5G de extremo a extremo, lo que garantiza la determinación de la red de comunicación. En lugar de cables ópticos, la solución TPC permite un acceso flexible a la última milla, reduciendo en gran medida los costes de construcción de la red de comunicaciones. Acelera el despliegue de nuevas energías, como la solar y la eólica, y ayuda al sector eléctrico a alcanzar los objetivos estratégicos de pico de carbono y neutralidad de carbono.

Los Network X Awards 2022 están organizados por Informa, un grupo internacional líder en eventos, servicios digitales y conocimiento académico, para reconocer los logros, la innovación y la excelencia en el sector de las telecomunicaciones. Este año, Network X combina el 5G World, el BBWF (Foro Mundial de la Banda Ancha) y el recién lanzado Telco Cloud para reunir a los mercados de telefonía fija y móvil en un solo lugar.

