ZTE ganha prêmio de Melhor Serviço Móvel para Vida Conectada no Asia Award por sua solução da banda larga aérea ATG

A solução Air to Ground (ATG) da ZTE utiliza a tecnologia de comunicação móvel terrestre madura para construir uma rede de cobertura de banda larga tridimensional da terra para o ar, fornecendo entretenimento a bordo, escritório a bordo, serviços personalizados e amplos serviços de aplicação industrial. A solução ATG da ZTE funciona em velocidade extremamente alta de 1200 km/h com raio de cobertura de 300 km, para que seus usuários possam desfrutar de uma experiência de serviço estável e de alta velocidade acima do nível do ar.