ZTE и GlobalData публикуют доклад по высокоточной транспортировке данных в сетях 5G

News provided by

ZTE Corporation

Mar 01, 2021, 00:53 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 1 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, совместно с ведущим провайдером отраслевой аналитики GlobalData опубликовала аналитический доклад по высокоточной транспортировке данных в сетях 5G.

Этот доклад проливает свет на новые изменения в архитектуре сетей 5G и новые требования к транспортной сети, а также описывает порядок использования новейшей высокоточной сетевой системы транспортировки в среде 5G для решения основных проблем, связанных с новыми сервисами. Кроме того, он предоставляет всеобъемлющую техническую поддержку и рекомендации в отношении конкретных ключевых технологий. 

«Сеть 5G может обеспечивать высокую производительность и доступность в целом; в сочетании с жестким сегментированием она также может обеспечивать превосходную степень безопасности и развязку трафика, позволяя операторам создавать сетевые сегменты, резервируемые для частной сети с точно определенными сетевыми возможностями и гарантиями качества обслуживания, — сообщил главный аналитик GlobalData Эмир Халилович (Emir Halilovic). — Таким образом, сеть 5G эффективно заменит частную сеть с выделенными каналами, а ее высокоточные средства транспортировки обеспечат сетевую поддержку для операторов и корпоративных клиентов».

Быстрое развитие новых 5G-приложений в вертикально интегрированных отраслях требует перепроектирования архитектуры 5G-экосистем. Для реализации концепции «единая унифицированная транспортная сеть для различных отраслей» необходимы точное сегментирование, точное управление и контроль, точная диагностика и точная синхронизация. В аналитическом докладе приведено подробное описание этих четырех технических возможностей.

Точное сегментирование: поддерживает механизм Flex-Algo, полностью отделенный от транспортных ресурсов и обеспечивающий возможность гибкого преобразования данных с использованием ресурсов FlexE. Сегменты Flex-Algo с различной шириной полосы, задержкой и степенью развязки выстраиваются с использованием выделенных ресурсов в различных количествах, типах и степенях разбиения, обеспечивая эффективные, устойчивые, защищенные и выделенные каналы сервисов с различными требованиями по качеству обслуживания и реализуя детерминированное продвижение данных со сверхнизкими уровнями задержки и джиттера.

Точное управление и контроль: поддерживает гибкую индивидуальную настройку и развертывание сегментов на многих уровнях в многочисленных сценариях с различными требованиями. Просмотр сегмента может обеспечивать визуальный контроль и высокую эффективность эксплуатации, администрирования и технического обслуживания сервисов, предоставляя возможность обеспечения сегментов на минутном уровне и делая топологию, функционирование и состояние видимыми.

Точная диагностика: устаревший режим диагностики, основанный на личном опыте, модернизирован до автоматического интеллектуального диагностирования на основе ИИ, что обеспечивает сокращение длительности проверки с секунд до миллисекунд и более точное отображение состояния обслуживания.

Точная синхронизация: сети со сверхвысокоточной интеллектуальной синхронизацией используются для внедрения автоматического планирования, развертывания, эксплуатации, администрирования и технического обслуживания временной сети, существенно повышая эффективность обеспечения сети, сокращая время поиска и обнаружения неисправностей и обеспечивая возможность крупномасштабного развертывания наземных временных сетей. Кроме того, возможно выполнение взаимного резервирования с помощью спутниковой временной сети, обеспечивающей защищенные, надежные и сверхвысокоточные сервисы синхронизации.

На сегодняшний день разработанная компанией ZTE высокоточная сетевая система транспортировки в среде 5G, ориентированная на детерминированное продвижение данных, последовательно развертывается и проверяется в сферах энергетики и облачных игр. В перспективе ZTE и крупнейшие операторы будут совместно работать над созданием универсальных транспортных сетей 5G, с тем чтобы в полной мере подготовиться к долгосрочному процессу перехода операторов с уровня обслуживания "To C" на уровень "To C+To B" и содействовать достижению ими своих конкурентных преимуществ в эпоху Интернета вещей на базе 5G.

Для загрузки аналитического доклада перейдите по следующей ссылке:
https://www.zte.com.cn/global/solutions/201905201708/201905201738/GlobalData_Precision_5G_Transport

Контакты для прессы:
Margaret Ma (Маргарет Ма) 
ZTE Corporation 
Тел.: +86 755 26775189 
Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич  
ZTE Corporation (Россия и СНГ)
Эл. почта: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation

Also from this source

ZTE und GlobalData veröffentlichen gemeinsames Whitepaper zum...

ZTE en GlobalData publiceren samen het witboek over nauwkeurig...

Explore

More news releases in similar topics