ZTE и GlobalData публикуют доклад по высокоточной транспортировке данных в сетях 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 1 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, совместно с ведущим провайдером отраслевой аналитики GlobalData опубликовала аналитический доклад по высокоточной транспортировке данных в сетях 5G.

Этот доклад проливает свет на новые изменения в архитектуре сетей 5G и новые требования к транспортной сети, а также описывает порядок использования новейшей высокоточной сетевой системы транспортировки в среде 5G для решения основных проблем, связанных с новыми сервисами. Кроме того, он предоставляет всеобъемлющую техническую поддержку и рекомендации в отношении конкретных ключевых технологий.

«Сеть 5G может обеспечивать высокую производительность и доступность в целом; в сочетании с жестким сегментированием она также может обеспечивать превосходную степень безопасности и развязку трафика, позволяя операторам создавать сетевые сегменты, резервируемые для частной сети с точно определенными сетевыми возможностями и гарантиями качества обслуживания, — сообщил главный аналитик GlobalData Эмир Халилович (Emir Halilovic). — Таким образом, сеть 5G эффективно заменит частную сеть с выделенными каналами, а ее высокоточные средства транспортировки обеспечат сетевую поддержку для операторов и корпоративных клиентов».

Быстрое развитие новых 5G-приложений в вертикально интегрированных отраслях требует перепроектирования архитектуры 5G-экосистем. Для реализации концепции «единая унифицированная транспортная сеть для различных отраслей» необходимы точное сегментирование, точное управление и контроль, точная диагностика и точная синхронизация. В аналитическом докладе приведено подробное описание этих четырех технических возможностей.

Точное сегментирование: поддерживает механизм Flex-Algo, полностью отделенный от транспортных ресурсов и обеспечивающий возможность гибкого преобразования данных с использованием ресурсов FlexE. Сегменты Flex-Algo с различной шириной полосы, задержкой и степенью развязки выстраиваются с использованием выделенных ресурсов в различных количествах, типах и степенях разбиения, обеспечивая эффективные, устойчивые, защищенные и выделенные каналы сервисов с различными требованиями по качеству обслуживания и реализуя детерминированное продвижение данных со сверхнизкими уровнями задержки и джиттера.

Точное управление и контроль: поддерживает гибкую индивидуальную настройку и развертывание сегментов на многих уровнях в многочисленных сценариях с различными требованиями. Просмотр сегмента может обеспечивать визуальный контроль и высокую эффективность эксплуатации, администрирования и технического обслуживания сервисов, предоставляя возможность обеспечения сегментов на минутном уровне и делая топологию, функционирование и состояние видимыми.

Точная диагностика: устаревший режим диагностики, основанный на личном опыте, модернизирован до автоматического интеллектуального диагностирования на основе ИИ, что обеспечивает сокращение длительности проверки с секунд до миллисекунд и более точное отображение состояния обслуживания.

Точная синхронизация: сети со сверхвысокоточной интеллектуальной синхронизацией используются для внедрения автоматического планирования, развертывания, эксплуатации, администрирования и технического обслуживания временной сети, существенно повышая эффективность обеспечения сети, сокращая время поиска и обнаружения неисправностей и обеспечивая возможность крупномасштабного развертывания наземных временных сетей. Кроме того, возможно выполнение взаимного резервирования с помощью спутниковой временной сети, обеспечивающей защищенные, надежные и сверхвысокоточные сервисы синхронизации.

На сегодняшний день разработанная компанией ZTE высокоточная сетевая система транспортировки в среде 5G, ориентированная на детерминированное продвижение данных, последовательно развертывается и проверяется в сферах энергетики и облачных игр. В перспективе ZTE и крупнейшие операторы будут совместно работать над созданием универсальных транспортных сетей 5G, с тем чтобы в полной мере подготовиться к долгосрочному процессу перехода операторов с уровня обслуживания "To C" на уровень "To C+To B" и содействовать достижению ими своих конкурентных преимуществ в эпоху Интернета вещей на базе 5G.

