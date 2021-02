ZTE e GlobalData lançam em conjunto o White Paper sobre o transporte de precisão 5G

SHENZHEN, China, 26 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de telecomunicações, empresariais e de tecnologias de consumo para a Internet móvel, juntamente com a principal provedora de análise do setor, a GlobalData lançou o white paper sobre transporte de precisão 5G.

O white paper aborda as novas mudanças de arquitetura de rede 5G e os novos requisitos para a rede de transporte, descreve como usar a inovadora solução de rede de transporte de precisão 5G para enfrentar os principais desafios gerados por novos serviços. Além disso, oferece suporte técnico e recomendações abrangentes para tecnologias-chave específicas.

"A rede 5G pode oferecer alta capacidade e disponibilidade em geral; combinada com o hard slicing, também pode oferecer segurança superior e isolamento de tráfego, permitindo que as operadoras criem fatias de rede reservadas para rede privada com recursos de rede precisamente definidos e garantias de QoS", disse Emir Halilovic, analista principal da GlobalData. "A rede 5G substituirá efetivamente a rede privada dedicada, e o transporte 5G de precisão levará suporte de rede para operadoras e clientes corporativos."

O rápido desenvolvimento de novas aplicações 5G em setores verticais requer a rearquitetura da ecologia 5G, o que pede fatiamento de precisão, controle e gerenciamento de precisão, diagnóstico de precisão, bem como sincronização de precisão, de modo a implementar "uma rede de transporte unificada para vários setores". O white paper aborda em detalhes as quatro capacitações técnicas.

Fatiamento de precisão: suporta Flex-Algo, que é completamente desagregado dos recursos de transporte e permite mapeamento flexível com recursos FlexE. As fatias do Flex-Algo com diferentes larguras de banda, latência e recursos de isolamento são construídas com recursos alocados com diferentes quantidades, tipos e granularidades, para fornecer canais eficientes, estáveis, seguros e dedicados para serviços com diferentes requisitos de QoS e implementar encaminhamento determinístico com latência e instabilidade ultra-baixas.

Gestão e controle de precisão: suporta customização flexível e implementação de fatias em várias camadas em múltiplos cenários com requisitos diferenciados. A visualização de fatias pode oferecer monitoramento visual e OAM de serviço eficiente, permitindo o provisionamento de fatias em nível de minuto e tornando visíveis a topologia, a operação e o status.

Diagnóstico de precisão: o modo de diagnóstico legado, baseado em experiência pessoal, é atualizado para o diagnóstico inteligente automático baseado em IA, que reduz o período de verificação do segundo nível para o nível de milissegundos e exibe o status do serviço com mais precisão.

Sincronização de precisão: a rede de sincronização inteligente de precisão ultra-alta é usada para implementar o planejamento automático, a implementação e o OAM da rede de tempo, melhorando efetivamente a eficiência de provisionamento de rede, reduzindo o tempo de falha e possibilitando a implantação da rede de solo em grande escala. Também pode fazer backup mútuo com a rede de tempo de satélite, oferecendo serviços seguros, confiáveis e de sincronização de precisão ultra-alta.

Até o momento, a solução de rede de transporte de precisão 5G da ZTE, orientada para o encaminhamento determinístico, foi implementada e verificada sequencialmente nos setores de energia e jogos em nuvem. Prosseguindo, a ZTE e as operadoras convencionais trabalharão juntas para construir redes de transporte 5G completas para fazer todos os preparativos para a evolução de longo prazo das operadoras de To C para C+To B e ajudá-las a alcançar sua margem competitiva na era da IoT 5G.

