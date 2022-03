ZTE intensifica seu compromisso com a redução de carbono

SHENZHEN, China, 2 de março, 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um importante provedor de soluções tecnológicas de Internet Móvel para telecomunicações, empresas e consumidores, anunciou hoje o lançamento de um informe técnico sobre neutralidade de carbono e uma solução ecológica voltada para o futuro GreenPilot no MWC 2022, intensificando o seu compromisso com a redução de carbono para acelerar o progresso em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Divulgado em conjunto pela ZTE e Frost & Sullivan, uma empresa de pesquisa e consultoria, o informe técnico Pathways to Carbon Neutrality: The Transformative Role of Digitalization ilustra as mudanças climáticas futuras e o compromisso global com a redução de carbono. O informe também explora o impacto da descarbonização das tecnologias digitais em quatro setores de telecomunicações, eletricidade, transporte e manufatura, com foco em telecomunicações para sua excelência e potencial na criação de uma aceleração transformadora dos esforços de descarbonização.

Para enfrentar os desafios climáticos, a ZTE adiciona a GreenPilot ao seu portfólio de soluções ecológicas para ajudar a reduzir o consumo de energia da rede móvel para produzir redes verdes.

"A solução GreenPilot recém-lançada é aplicável a vários cenários, oferecendo soluções de economia de energia de processo completo para maximizar a eficiência energética e reduzir as emissões de carbono", disse Chen Zhiping, vice-presidente da ZTE. "O GreenPilot incorpora soluções de RuralPilot, SolarMaster, SmartLi, PowerPilot e GreenDC, que são desenvolvidas para atender aos requisitos de diferentes cenários."

ZTE RuralPilot: apresentando um design tipo Lego, a ZTE RuralPilot pode ser montada, desacoplada e expandida com facilidade. Todos os dispositivos são instalados no posto, facilitando o transporte e a construção, resultando, assim, em uma redução do custo da engenharia em 50%. Além disso, os painéis solares e as baterias inteligentes de lítio oferecem fornecimento de energia 100% limpa sem uso da rede elétrica e sem eletricidade de gerador a diesel. E, uma vez que o consumo total de energia de uma unidade pode ser controlado em 150 watts, o consumo de energia pode ser reduzido em 59% e o CAPEX em 35%.

A ZTE acabou de ser premiada com o Global Telecom DC Power Product Leadership Award de 2022, de acordo com a avaliação da Frost & Sullivan do setor global de energia de telecomunicações CC, em reconhecimento às soluções de energia de telecomunicações altamente eficientes, modulares, inteligentes e ecológicas da empresa que atendem aos atuais pontos problemáticos do cliente e aumentam os futuros requisitos do 5G.

A ZTE sempre considerou "ecológico e de baixo carbono" como uma das principais estratégias da empresa. Até o momento, a ZTE implementou mais de 500 patentes de inovação ecológica. Para o futuro, a empresa continuará fortalecendo seus esforços de pesquisa para alcançar avanços em tecnologias essenciais, esperando construir uma sociedade de carbono zero juntamente com seus parceiros globais.

Clique aqui para baixar o artigo técnico:

Pathways to Carbon Neutrality: The Transformative Role of Digitalization

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202203011424.pdf

