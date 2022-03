ZTE versterkt bemoeiingen bij het verminderen van CO²-uitstoot

SHENZHEN, China, 2 maart, 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een toonaangevende internationale leverancier van telecommunicatie en oplossingen voor bedrijfs- en consumententechnologie m.b.t. mobiel internet, verkondigde vandaag op de MWC 2022 de introductie van een witboek over CO²-neutraliteit en een toekomstwijzende, groene end-to-end oplossing, GreenPilot. Hiermee versterkt het zijn bemoeiingen bij de CO²-reductie, om vooruitgang in richting van duurzame ontwikkelingsdoelen te versnellen.

Het door ZTE in samenwerking met Frost & Sullivan, een onderzoeks- en adviesbureau, gepubliceerde witboek Wegen naar CO²-neutraliteit: de transformatieve rol van digitalisering illustreert de komende klimaatverandering en de wereldwijde inzet voor CO²-reductie. Het onderzoekt bovendien de impact van digitale technologieën op de CO²-reductie in vier sectoren, te weten telecommunicatie, elektriciteit, transport en productie met de focus op telecommunicatie, voor diens performante potentieel bij het creëren van een transformationele versnelling van de inspanningen voor CO²-reductie.

Om de uitdagingen op het gebied van het klimaat het hoofd te bieden, voegt ZTE groene GreenPilot-oplossingen toe aan zijn portefeuille om het energieverbruik van het mobiele netwerk te verminderen en zo vooral groene netwerken te realiseren.

"De onlangs uitgebrachte GreenPilot-oplossing is van toepassing op verschillende scenario's en biedt volledige, procesbesparende oplossingen om enerzijds de energie-efficiëntie te optimaliseren en tevens de uitstoot van CO² te verminderen," aldus mevr. Chen Zhiping, Vice-President van ZTE. "GreenPilot bevat oplossingen van RuralPilot, SolarMaster, SmartLi, PowerPilot en GreenDC, allen ontworpen om te voldoen aan de eisen van verschillende scenario's."

ZTE RuralPilot: Dankzij het Lego-concept kan ZTE RuralPilot eenvoudig worden gemonteerd, weer gedemonteerd en uitgebreid. Alle apparaten zijn compact geïnstalleerd, waardoor het transport en de bouw worden vereenvoudigd en de technische kosten met 50% worden gereduceerd. Bovendien bieden zonnepanelen en intelligente lithiumbatterijen een 100% zuivere stroomvoorziening, zonder netvoeding of dieselgenerator. En aangezien het totale stroomverbruik van een locatie binnen 150 Watt kan worden gereguleerd, kan het energieverbruik met 59% en de kapitaaluitgaven met 35% worden verminderd.

ZTE SolarMaster ondersteunt een soepele upgrade van zonne-energie met innovatieve technologieën en maximaliseert de overdrachtsefficiëntie van zonne-energie, terwijl de efficiëntie van de stroomopwekking met meer dan 10% wordt verhoogd. SmartLi: ZTE SmartLi-batterijoplossing maakt het directe, hybride gebruik van intelligente lithiumbatterijen en oudere batterijen mogelijk, om een soepele capaciteitsuitbreiding te bereiken en bestaande investeringen op locatie te beschermen. In het AAU-scenario voor externe stroomvoorziening kan de functie voor het stimuleren van de spanning van SmartLi het transportverlies van de kabel verminderen, waardoor de elektriciteitskosten van het netwerk met 30% worden verlaagd. Dankzij deze functie kan 100% van de batterijcapaciteit worden benut. Zo kunnen de kosten voor stroomopslag sterk worden verminderd.

ZTE werd recent al beloond met de 2022 Global Telecom DC Power Product Leadership Award, aldus Frost & Sullivan's beoordeling van de wereldwijde telecom gelijkstroomsector, ter erkenning van de zeer efficiënte, modulaire, intelligente en groene telecomoplossingen van het bedrijf, voor de huidige pijnpunten van klanten en de ontwikkeling van toekomstige 5G-eisen.

ZTE droeg 'groen en CO²-arm' altijd al als een van haar kernstrategieën hoog in het vaandel. Tot nu toe bezit ZTE al meer dan 500 groene innovatiepatenten. In de toekomst zal het bedrijf onderzoek blijvend uitbreiden om doorbraken bij belangrijke technologieën te bereiken, e.e.a. in de verwachting om samen met globale partners aan een CO²-vrije samenleving te bouwen.

Klik hier om het witboek te downloaden:

Wegen naar CO²-neutraliteit: de transformerende rol van digitalisering

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202203011424.pdf

