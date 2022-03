ZTE refuerza su compromiso con la reducción del carbono

SHENZHEN, China, 3 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno de los principales proveedores internacionales de soluciones tecnológicas de telecomunicaciones, empresas y consumidores para Internet móvil, ha anunciado hoy la publicación de un libro blanco sobre la neutralidad del carbono y una solución GreenPilot orientada al futuro en el MWC 2022, reforzando su compromiso con la reducción del carbono para acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible.

Publicado conjuntamente por ZTE y Frost & Sullivan, una empresa de investigación y consultoría, el libro blanco Pathways to Carbon Neutrality: The Transformative Role of Digitalization (Caminos hacia la neutralidad del carbono: el papel transformador de la digitalización) ilustra los cambios climáticos que se avecinan y el compromiso global de reducción del carbono. También explora el impacto de la descarbonización de las tecnologías digitales en cuatro sectores de las telecomunicaciones, la electricidad, el transporte y la fabricación, centrándose en las telecomunicaciones por su excelencia y potencial para crear una aceleración transformadora de los esfuerzos de descarbonización.

Para hacer frente a los retos climáticos, ZTE añade GreenPilot a su cartera de soluciones ecológicas para ayudar a reducir el consumo de energía de las redes móviles y crear redes ecológicas.

"La nueva solución GreenPilot es aplicable a varios escenarios y ofrece soluciones de ahorro de energía en todo el proceso para maximizar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono", dijo Chen Zhiping, vicepresidenta de ZTE. "GreenPilot incorpora soluciones de RuralPilot, SolarMaster, SmartLi, PowerPilot y GreenDC, que están diseñadas para satisfacer los requisitos de diferentes escenarios."

ZTE RuralPilot: Con un diseño de Lego, ZTE RuralPilot se puede montar, desmontar y ampliar fácilmente. Todos los dispositivos se instalan en el poste, lo que facilita el transporte y la construcción, y permite reducir el coste de ingeniería en un 50%. Además, los paneles solares y las baterías de litio inteligentes proporcionan un suministro de energía 100% limpio, sin necesidad de electricidad de la red ni de generadores diesel. Y como el consumo total de energía de un sitio puede controlarse dentro de los 150 vatios, el consumo de energía puede reducirse en un 59% y el CAPEX en un 35%.

ZTE acaba de ser premiada con el 2022 Global Telecom DC Power Product Leadership Award, de acuerdo con la evaluación de Frost & Sullivan de la industria global de energía de CC para telecomunicaciones, en reconocimiento a las soluciones de energía para telecomunicaciones altamente eficientes, modulares, inteligentes y ecológicas de la compañía que abordan los puntos de preocupación actuales de los clientes y los futuros requisitos de 5G en evolución.

ZTE siempre ha considerado la "ecología y las bajas emisiones de carbono" como una de las principales estrategias de la empresa. Hasta la fecha, ZTE ha desplegado más de 500 patentes de innovación ecológica. En el futuro, la empresa seguirá intensificando sus esfuerzos de investigación para lograr avances en tecnologías clave, esperando construir una sociedad con cero emisiones de carbono junto con sus socios globales.

