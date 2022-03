ZTE lança série de novos produtos e soluções 5G no MWC 2022

SHENZHEN, China, 1º de março de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções tecnológicas de Internet Móvel para telecomunicações, empresas e consumidores, lançou hoje uma série de novos produtos e soluções 5G no Mobile World Congress em Barcelona, na Espanha. Os novos produtos e soluções mostram o grande compromisso da ZTE de construir a rede 5G mais simples com eficiência energética, impulsionando a transformação digital dos setores com rede privada completa e operando a rede complexa com facilidade.

A UniSite NEO da ZTE, entre as novas soluções, é a solução local mais simples do setor. Impulsionada pela unidade de rádio integrada Série OmniUBR, a solução é capaz de reduzir as unidades de rádio de 18 para 5 e suportar um local de três setores de seis bandas com apenas cinco unidades, o que reduz significativamente o custo de locação do local em até 57% e proporciona 40% menos consumo de energia.

Além disso, a ZTE atualizou seu portfólio 5G RAN com a série de produtos de múltiplas entradas e saídas massivas (Massive MIMO) de nova geração. Ela inclui AAUs 32TR e 64TR, até 192 elementos de antena e 320 watts, e apresenta o produto Massive MIMO mais leve do setor, pesando apenas nove quilogramas, para locais de alto tráfego com espaço limitado. A atualização completa do portfólio de produtos de cenários da ZTE envolve o aperfeiçoamento da rede de rádio e melhora o ROI para suas operadoras.

No MWC 2022, a ZTE apresenta uma solução de rede privada 5G completa com base no novo modelo de rede 5G como serviço. Este é um pacote completo de pedido para serviço com software e hardware pré-integrados, bem como redes 4G e 5G convergentes. O pacote oferece os recursos de rede personalizados para capacitar a sociedade digital.

A ZTE apresenta três grandes tipos de rede privada 5G, incluindo o gabinete compacto para fábricas inteligentes com dezenas de aplicações empresariais a serem lançados na nuvem, o servidor único i5GC para campus abrangente, onde as aplicações são mais diversificadas e a segurança de dados e o autoatendimento são obrigatórios, além do MEC integrado para uma sala de equipamentos muito limitada e cenários de aplicação simples.

Adicionalmente, a ZTE lançou a VMAX, aceleradora de transformação digital da MWC 2022, para satisfazer a crescente complexidade da O&M da rede, que é considerada uma das maiores questões para os operadores. A VMAX da ZTE pode ajudar a as experiências dos clientes, reduzir os custos e melhorar o desempenho operacional.

A VMAX faz parte da uSmartNet, solução de rede autônoma da ZTE, e altera a operação de domínio único para uma perspectiva de todos os domínios e de ponta a ponta, oferecendo insights completos. Quando ocorrem erros de rede, a VMAX oferece suporte à auto-recuperação do serviço de domínio cruzado. Ele identifica a causa principal do problema de serviço e da reclamação do cliente em minutos, com mais de 80% de precisão de localização e aumento de eficiência em 30%.

Além disso, o VMAX pode interpretar a intenção do serviço, gerar sugestões de planejamento de rede com precisão com o mínimo de intervenção. Ao mesmo tempo, oferece segurança de ponta a ponta para diferentes cenários com o objetivo de proteger a privacidade pessoal.

"Melhoria de desempenho, extensão de limites e melhoria de eficiência são os três pontos principais para a estratégia '5G Growing' da ZTE", disse Zhang Wanchun, vice-presidente sênior da ZTE Corporation."A ZTE espera trabalhar em conjunto com seus parceiros do setor para desenvolver a rede pública mais simples e mais forte, a rede privada personalizada e a rede de negócios mais inteligente."

FONTE ZTE Corporation

