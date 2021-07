ZTE lança smartphone de nova geração Axon 30 com câmera embaixo da tela

SHENZHEN, China, 28 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uma grande fornecedora internacional de soluções de telecomunicações, empresariais e tecnologias de internet móvel para consumidores, lançou hoje na China seu smartphone de nova geração ZTE Axon 30 com câmera embaixo da tela.

A ZTE demonstrou ser uma lançadora de tendências de tela cheia, criando o novo segmento de smartphones com câmeras embaixo da tela. Em virtude das atualizações de suas principais tecnologias de câmera embaixo da tela, a empresa acelerou ainda mais o processo de comercialização do smartphone com câmera embaixo da tela. O ZTE Axon 30 trará uma nova experiência sem precedentes aos seus usuários.

Ni Fei, Vice-Presidente Sênior da ZTE Corporation e presidente da Divisão de Dispositivos Móveis, disse: "tela e fotografia são as duas direções de desenvolvimento da futura evolução dos smartphones. Hoje, trazemos nosso smartphone de nova geração com câmera embaixo da tela, o ZTE Axon 30. Com desempenho reforçado e atualizações abrangentes, o ZTE Axon 30 dá um salto em melhorias e traz aos nossos usuários uma experiência visual revolucionária em tela cheia, em comparação com a geração anterior."

Tendências de tela cheia rumo ao futuro

Para alcançar o melhor equilíbrio entre o desempenho e a forma da tela, a ZTE superou vários desafios técnicos e trouxe um salto qualitativo na invisibilidade da câmera frontal e no desempenho da tela, impulsionado por sua inovação e atualizações contínuas nas seis tecnologias principais, incluindo a matriz especial de pixel, circuitos de driver exclusivos, chip de tela independente, câmera frontal, algoritmo de selfie interno e câmera de pixel maior sensível à luz 4-em-1, equivalente à 2,24um.

A tela da área de câmera embaixo da tela é novidade no mundo todo, com alta densidade de pixel de 400 PPI. Isso pode proporcionar melhor desempenho da tela e, ao mesmo tempo, manter uma alta transmissão e melhor integração visual com a tela como um todo. Seu arranjo de circuito engenhoso permite a sincronização entre a câmera frontal e a área de tela convencional, prometendo assim a transição mais natural entre elas. O novo dispositivo é equipado com um chip de tela independente, que torna a tela mais precisa e sincronizada, por meio de aprimoramento inteligente de pixel e otimização inteligente da tela. Sete camadas de materiais altamente transparentes e três tecnologias de processamento especiais são utilizadas para tornar a área de câmera embaixo da tela mais sensível à transmissão de luz. Combinada com a câmera maior de pixel sensível à luz 4-em-1 equivalente à 2,24um, ela cria um excelente ambiente de luz para gravação.

O ZTE Axon 30 também é o primeiro smartphone de câmera embaixo da tela da câmera com uma tela com taxa de atualização de 120Hz e taxa de amostragem por toque de 360Hz. O ZTE Axon 30 também está equipado com uma tela AMOLED de 6,92 polegadas e uma proporção de tela de classe cinematográfica de 20,5:9, ao mesmo tempo em que combina com tecnologia de áudio 3D ultraimerssiva DTS:X®. O smartphone traz aos seus usuários uma experiência de visualização de filmes de alta qualidade. A tela cobre 100% da gama de cores DCI-P3 e suporta profundidade de cores de 10 bits e 1,07 bilhão de cores.

É o primeiro smartphone em todo o mundo a ser autorizado com as três certificações confiáveis de proteção ocular: TUV, SGS e UL. A tela do ZTE Axon 30 pode reduzir efetivamente a radiação de luz azul, proteger a visão e suportar o escurecimento de DC para reduzir a fadiga visual causada por cintilação de tela, oferecendo vários recursos para seus usuários cuidarem de seus olhos.

Experiências revolucionárias de usuários com forte desempenho

Em termos de desempenho, o ZTE Axon 30 está equipado com aplataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 870G e conta com um projeto octa-core "1+3+4" e uma frequência central máxima de 3,2 GHz. Isso suporta perfeitamente uma experiência de jogos no nível profissional com sua computação, renderização gráfica e recursos de rede. O novo dispositivo adota a tecnologia autodesenvolvida de fusão de memória, utilizando parte do espaço de armazenamento livre para expandir a memória de operação em até 5GB.

Os poderosos recursos de fotografia se tornaram recentemente uma parte fundamental da série Axon da ZTE. O ZTE Axon 30 continua esta tendência com a câmera IA quad, incluindo uma câmera principal de 64 megapixels, uma câmera de ângulo amplo de 120 graus, uma lente macro de 3cm e uma lente de profundidade de campo. Assim, ele permite que seus usuários brinquem facilmente com vários cenários de filmagem. Ele também pode suportar o disparo simultâneo de múltiplas câmeras, oferecendo aos usuários uma grande variedade de opções de perspectiva de filmagem. Além disso, inclui a função de super modo noturno, que pode suprimir o ruído da noite através de um algoritmo de IA que mantém cores noturnas mais charmosas para seus usuários.

A nova câmera vem com uma grande variedade de filtros clássicos e suporta filtros 3D Lut para que seus usuários personalizem conforme desejarem. Sua função de mudança de cor mágica também permite que você escolha uma única cor na imagem, ao mesmo tempo em que oferece mais opções para mudar a área que você quer mudar com uma cor diferente da sua escolha. Os modos de filmagem de câmera mais personalizados continuam com a série Axon da ZTE, liberando um mundo de imagens maravilhosas e coloridas para seus usuários.

O ZTE Axon 30 suporta estabilização de vídeo de via dupla para a câmera principal e câmera de ângulo amplo, podendo corrigir de forma inteligente a instabilidade do disparo de vídeo em movimento e fazer com que a gravação dinâmica do vídeo seja mais clara e estável. As funções inteligentes de vídeo curto VLOG do celular suportam zoom de elevação, efeitos de foco de puxar, reprodução rápida integrada, slow motion e retroceder. Ele também está equipado com modelos dinâmicos, artísticos e vários conjuntos de filmagem legais para dar suporte aos usuários a filmagens facilmente em diversos estilos diferentes.

Em termos de experiências 5G, o ZTE Axon 30 oferece conectividade contínua. O Axon 30 inclui a super antena 3.1 5G equipada com um sistema de antena "antitravamento" e uma antena Wi-Fi dupla. Independentemente de segurar o smartphone vertical ou horizontalmente, ele pode evitar que as mãos bloqueiem a antena e melhora os recursos de transmissão de sinal em 100%. Seu algoritmo único de detecção de rede pode ajudar o telefone a identificar de forma inteligente a melhor rede e realizar a comutação contínua e a aceleração inteligente de canais 5G/Wi-Fi1/Wi-Fi2 para garantir experiências de internet rápidas e estáveis o tempo todo.

Design elegante e potência sustentada

O ZTE Axon 30 adota um design de corpo ultrafino com espessura de apenas 7,8mm e peso de 189g. Isso combina com a moldura ultrafina, linha de cintura dupla e design estético de linha dinâmica para permitir que a aparência de todo o dispositivo seja arrojada, de acordo com as tendências estéticas atuais.

A nova área de câmera na parte de trás do dispositivo apresenta um design icônico de ETIQUETA, criando uma etiqueta exclusiva de tecnologia de fusão de imagem. A tampa traseira é feita de polímero composto em 3D com sobreposição de textura brilhosa em nível de nanotecnologia. Seu efeito de ilusão holográfica pode trazer uma mudança rica de luz e sombra com uma beleza deslumbrante de cores. O novo dispositivo tem duas cores para os usuários escolherem, Preto e Aqua, dando-lhes uma opção exclusiva para corresponder às suas preferências.

O ZTE Axon 30 também está equipado com uma bateria 4200mAh e carregamento rápido de 55W. O sistema triplo de resfriamento a gelo, composto por uma placa de resfriamento líquido VC grande, gel térmico de alta potência e material composto à base de cobre grafeno, pode garantir o alto desempenho contínuo.

Na onda de inovação tecnológica, o ZTE Axon 30 está em uma exploração contínua da tecnologia de câmera embaixo da tela. A nova iteração de sua força trará aos consumidores uma nova experiência além da imaginação. Versões do modelo e informações de preço a serem divulgadas à medida que as atualizações forem enviadas.

A versão global está disponível em breve no site oficial da ZTE.

Sobre a ZTE Corporation

A ZTE é uma provedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções tecnológicas empresariais para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. A empresa está comprometida em fornecer a seus clientes inovações de ponta a ponta integradas completas para oferecer excelência e valor à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e de Shenzhen (código de ações H: 0763.HK/código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

