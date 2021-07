ZTE lance son smartphone de nouvelle génération doté d'un appareil photo sous l'écran, l'Axon 30

SHENZHEN, Chine, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et les consommateurs pour l'Internet mobile, a lancé aujourd'hui en Chine son smartphone à caméra intégrée de nouvelle génération, le ZTE Axon 30.

ZTE a prouvé qu'il était le créateur de tendances en matière de plein écran en créant le nouveau segment des smartphones à caméra cachée. Grâce aux mises à niveau de ses technologies de pointe en matière d'appareils photo à écran plat, la société a encore accéléré le processus de commercialisation des smartphones avec appareil photo à écran plat. Le ZTE Axon 30 apportera une nouvelle expérience sans précédent à ses utilisateurs.

Ni Fei, vice-président senior de ZTE Corporation et président de la division des appareils mobiles, a déclaré : « L'écran et la photographie sont les deux axes de développement de l'évolution future des smartphones. Aujourd'hui, nous présentons notre nouvelle génération de smartphone avec appareil photo sous l'écran, le ZTE Axon 30. Avec des performances encore renforcées et des mises à niveau complètes, le ZTE Axon 30 prouve une amélioration par bonds et apporte à nos utilisateurs une expérience visuelle révolutionnaire en plein écran par rapport à la génération précédente. »

Plein écran, le catalyseur de tendance vers l'avenir

Afin d'atteindre le meilleur équilibre entre les performances d'affichage et la forme de l'écran, ZTE a relevé de nombreux défis techniques et a réalisé un saut qualitatif dans l'invisibilité de la caméra frontale et les performances d'affichage, grâce à ses innovations et mises à niveau continues dans les six technologies de base, notamment la matrice de pixels spéciaux, les circuits d'attaque uniques, la puce d'affichage indépendante, la caméra frontale, l'algorithme de selfie interne et la caméra à grands pixels équivalents de 2,24 um plus sensible à la lumière du 4-en-1.

L'écran situé sous l'écran de la caméra est le premier au monde, avec une densité de pixels élevée de 400 PPI. Cela permet d'obtenir de meilleures performances d'affichage tout en maintenant une transmission élevée et une meilleure intégration visuelle avec l'écran dans son ensemble. Son ingénieux agencement de circuits permet la synchronisation entre la caméra frontale et la zone d'affichage classique, promettant ainsi une transition plus naturelle entre les deux. Le nouvel appareil est équipé d'une puce d'affichage indépendante, qui rend l'affichage de l'écran plus précis et synchronisé, grâce à l'amélioration intelligente des pixels et à l'optimisation intelligente de l'affichage. 7 couches de matériaux hautement transparents et 3 technologies de traitement spéciales sont utilisées pour rendre la zone de la caméra située sous l'écran plus transparente à la lumière. Associé à l'appareil photo 4-en-1 à grands pixels équivalents de 2,24 um, il crée un excellent environnement lumineux pour la prise de vue.

Le ZTE Axon 30 est également le premier smartphone doté d'une caméra sous l'écran, avec un écran dont le taux de rafraîchissement est de 120 Hz et le taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Le ZTE Axon 30 est également équipé d'un écran AMOLED de 6,92 pouces et d'un rapport d'écran de qualité cinématographique de 20,5:9 tout en étant associé à la technologie audio immersive 3D DTS:X® Ultra. Le smartphone apporte à ses utilisateurs une expérience cinématographique de haute qualité. L'écran couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, et prend en charge une profondeur de couleur de 10 bits et 1,07 milliard de couleurs.

Il s'agit du premier smartphone au monde à bénéficier des trois certifications de protection oculaire faisant autorité, à savoir TUV, SGS et UL. L'écran du ZTE Axon 30 peut réduire efficacement le rayonnement de la lumière bleue, protéger la vue et prendre en charge la gradation DC pour réduire la fatigue visuelle causée par le scintillement de l'écran, offrant ainsi de multiples fonctionnalités à ses utilisateurs pour prendre soin de leurs yeux.

Des expériences utilisateur révolutionnaires alimentées par de solides performances

En termes de performances, le ZTE Axon 30 est équipé de la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 870G avec une conception octa-core « 1+3+4 » et une fréquence de cœur maximale de 3,2 GHz. Celle-ci prend parfaitement en charge une expérience de jeu de classe professionnelle grâce à ses capacités de calcul, de rendu graphique et de mise en réseau. Le nouvel appareil adopte la technologie de fusion de mémoire développée par l'entreprise, qui utilise une partie de l'espace de stockage libre pour augmenter la mémoire de fonctionnement jusqu'à 5 Go.

Les puissantes fonctions de photographie sont récemment devenues un élément clé de la série ZTE Axon. Le ZTE Axon 30 poursuit cette tendance en étant équipé de la quadruple caméra AI, comprenant une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra grand angle de 120 degrés, un objectif macro de 3 cm et un objectif de profondeur de champ. Ainsi, il peut permettre à ses utilisateurs de jouer facilement avec divers scénarios de prise de vue. Il peut également prendre en charge la prise de vue simultanée de plusieurs caméras, offrant ainsi aux utilisateurs diverses options de perspective de prise de vue. En outre, il inclut la fonction Super Night Mode de l'appareil photo qui peut supprimer le bruit nocturne grâce à un algorithme IA qui conserve des couleurs nocturnes plus attrayantes pour ses utilisateurs.

Le nouvel appareil photo est livré avec une variété de filtres classiques et prend en charge les filtres 3D Lut pour que ses utilisateurs puissent les personnaliser comme ils le souhaitent. Sa fonction de changement de couleur magique vous permet également de choisir une seule couleur dans l'image, tout en offrant plus d'options pour modifier la zone que vous souhaitez changer avec une couleur différente de votre choix. Les modes de prise de vue plus personnalisés se poursuivent avec la série ZTE Axon en débloquant un monde merveilleux et coloré d'images pour ses utilisateurs.

Le ZTE Axon 30 prend en charge la stabilisation vidéo à double sens pour la caméra principale et la caméra grand angle qui peut corriger intelligemment l'instabilité de la prise de vue vidéo en mouvement et rendre la prise de vue vidéo dynamique plus claire et plus stable. Les fonctions de vidéo courte intelligente VLOG du téléphone prennent en charge le zoom Hitchcock, les effets de mise au point, la lecture rapide intégrée, le ralenti et le retour en arrière. Il est également équipé de modèles de tournage dynamiques, artistiques et multiples pour aider les utilisateurs à filmer facilement dans une variété de styles différents.

En termes d'expériences 5G, le ZTE Axon 30 offre une connectivité sans faille. L'Axon 30 est doté de la super antenne 5G 3.1 qui est équipée d'un système d'antenne « antiblocage » et d'une double antenne Wi-Fi. Indépendamment des prises verticales ou horizontales, elle peut empêcher les mains de bloquer l'antenne et améliorer les capacités de transmission du signal de 100 %. Son algorithme unique de détection de réseau peut aider le téléphone à identifier intelligemment le meilleur réseau et à réaliser une commutation transparente et une accélération intelligente des canaux 5G/Wi-Fi1/Wi-Fi2 pour garantir des expériences Internet rapides et stables en permanence.

Conception élégante et puissance continue

Le ZTE Axon 30 adopte une conception de corps ultra-mince avec une épaisseur de seulement 7,8 mm et un poids de 189 g. Cela correspond au cadre ultra-étroit, à la double taille et au design esthétique dynamique et aérodynamique pour permettre à l'apparence de l'ensemble de l'appareil d'être avant-gardiste, conformément aux tendances esthétiques actuelles

La nouvelle zone de l'appareil photo à l'arrière de l'appareil présente un design LABEL emblématique grâce à la création d'un label unique de technologie de fusion d'images. La coque arrière est faite d'un matériau polymère composite 3D avec une texture brillante de niveau nanométrique superposée. Son effet d'illusion holographique peut apporter un riche changement d'ombre et de lumière avec une beauté éblouissante de couleurs. Le nouvel appareil est disponible en deux couleurs : Noir et Aqua, parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir, ce qui leur donne une option unique pour correspondre à leurs préférences

Le ZTE Axon 30 est également équipé d'une batterie de 4200mAh et d'une charge rapide de 55W. Le système de refroidissement triple glace, composé d'une grande plaque de refroidissement liquide VC, d'un gel thermique haute puissance et d'un matériau composite à base de cuivre graphène, peut garantir la haute performance continue

Dans la vague de l'innovation technologique, le ZTE Axon 30 est en exploration continue de la technologie de la caméra sous l'écran. La nouvelle itération de sa force produit apportera aux consommateurs une nouvelle expérience au-delà de leur imagination. Les versions des modèles et les informations sur les prix seront ajoutées au fur et à mesure des mises à jour.

La version mondiale sera bientôt disponible sur le site officiel de ZTE.

À propos de ZTE Corporation

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour le grand public, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. L'entreprise est déterminée à fournir à ses clients des innovations end-to-end intégrées dans un souci d'excellence et pour offrir une valeur ajoutée à un moment où les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'actions H : 0763.HK / code d'actions A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

Contact pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Adresse e-mail : [email protected]

