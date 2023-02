ZTE lança solução UniSite para todos os cenários e uma série de produtos no MWC 2023

A empresa ajuda as operadoras a construir uma rede 5G colaborativa extremamente simples, altamente eficiente e para todas as bandas

Para inspirar a economia digital, a empresa também ajuda as operadoras a construir uma rede 5G de última geração e com o menor custo total de propriedade

BARCELONA, Espanha, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma fornecedora global de soluções de tecnologia da informação e da comunicação, lançou sua solução 5G UniSite para todos os cenários, juntamente com uma série de produtos inovadores, no Mobile World Congress em Barcelona (Espanha), com o objetivo de ajudar as operadoras a construir uma rede 5G voltada para o futuro, colaborativa, extremamente simples, altamente eficiente e em todas as bandas.

Ultra Broadband Radio (UBR) trissetorial 12TR para garantir a solução de local mais simples

Com a aceleração da comercialização global do 5G, as bandas FDD existentes estão evoluindo para o 5G. No entanto, os espectros altamente fragmentados criam várias dificuldades, como uma grande abundância de unidades de rádio, espaço limitado para torres e altos custos de operação e manutenção.

O UBR 12TR da ZTE é único no setor, pois integra 1,8 GHz, 2,1 GHz e um sistema trissetorial em uma única caixa com potência de saída ultra-alta (12×120 W), o que garante tanto as experiências dos RATs existentes quanto a evolução para o 5G.

Para um UBR 12TR que trabalhe com o sistema trissetorial UBR 6TR de baixa frequência, bastam duas unidades de rádio para suportar 5 bandas FDD, simplificando significativamente a solução do local. Em comparação com a solução tradicional, o consumo de energia pode ser reduzido em 30%. Além disso, as antenas, os módulos de potência, as baterias e outras infraestruturas existentes podem ser reutilizadas ao máximo, reduzindo ainda mais o custo total de propriedade.

UBR serial de alta potência para compartilhamento de RAN

Na era do 5G, o compartilhamento de RAN tornou-se a escolha mais econômica para várias operadoras. Os produtos de UBR serial da ZTE atendem aos requisitos de compartilhamento de RAN: multibanda, alta potência e fácil implantação.

Os produtos de UBR serial suportam combinações de múltiplas frequências de bandas de Sub-3 GHz e Sub-1 GHz, bem como uma potência de transmissão diversificada de 4×120 W a 4×180 W Além disso, os recursos de energia podem ser compartilhados, sob demanda, entre diferentes bandas de frequência.

Entre esses produtos, o UBR tribanda 1,8 GHz + 2,1 GHz + 2,6 GHz oferece a maior potência de transmissão do setor (4×180 W), permitindo o compartilhamento flexível de RAN entre várias operadoras, enquanto o UBR tribanda de 900 MHz + 1,8 GHz + 2,1 GHz, único no setor, integra as três bandas FDD mais utilizadas, garantindo o espaço mínimo de torre.

Sistema de antenas AAU 128TR: extremamente amplo para garantir capacidade ultra-ampla futura

Para a demanda futura de capacidade ultra-ampla em zonas de grande densidade urbana, a ZTE lançou um sistema extremamente grande de antenas AAU na banda Sub-6 GHz, com o dobro dos canais de transceptor tradicionais (de 64 TR para 128 TR) e com o dobro do número de elementos de antena relacionados (de 192 para 384), garantindo assim maior cobertura e mais capacidade.

Graças à natureza inovadora de sua arquitetura e de seu algoritmo, o AAU 128TR pode melhorar em 3 dB a cobertura em zonas de grande densidade urbana e, mais importante ainda, pode fornecer 32 fluxos de dados de downlink e 24 fluxos de dados de uplink. Por conseguinte, a taxa de transferência de pico pode atingir 10 Gbps. Além disso, a taxa de transferência média e a experiência do usuário marginal também podem melhorar significativamente.

AAU mmWave com largura de banda ultralarga e MiCell para permitir mais cenários

Para hotspots de tráfego, backhaul sem fio no local e acesso fixo sem fio (fixed wireless access; FWA) para empresas ou residências, a ZTE lançou um AAU mmWave 8T8R com largura de banda ultralarga de 1,6 GHz e uma taxa de transferência de pico de até 25 Gbps. Além disso, este produto pode ser dividido de forma flexível em duas células 4T4R, permitindo mais aplicações no mesmo local.

O MiCell, a solução inovadora de microcélulas distribuídas em mmWave da ZTE, pode atingir uma taxa de transferência de 4 Gbps por cabeçote de RF. Essa solução permite atender à demanda de tráfego em estádios, feiras, centros de transporte e outros locais, adaptando-se flexivelmente aos vários requisitos das aplicações com sua capacidade ultra-alta, baixa latência, e alta confiabilidade em cenários B2B como fábricas inteligentes.

Através da inovadora arquitetura do MiCell, os módulos de IF (Intermediate Frequency; Frequência Intermédia) são movidos dos cabeçotes de RF para o BBU para agrupar os recursos de IF, podendo ser compartilhados dinamicamente por todos os cabeçotes de RF. Essa arquitetura minimiza a complexidade do cabeçote de RF, tornando-o muito menor e mais leve, sendo que o consumo de energia também pode ser significativamente reduzido. Graças a essas inovações, o MiCell permite uma implementação flexível e eficiente e uma expansão suave da cobertura sob demanda.

Backhaul multibanda para iEasylink e MBS para aprimorar a confiabilidade e a distância

Como novo membro da solução de micro-ondas iEasylink, a ZTE lançou a unidade externa multibanda (1×E-banda e 4×normal) e ultracompacta NR9961 e uma antena multibanda (3 bandas em 1) com Estabilização Milimétrica de Feixo (Millimeter Beam Stabilization; MBS) Esta solução oferece um link de 10 Gbps muito mais confiável e com hardware mais simples, simplificando significativamente a instalação e a carga de trabalho de alinhamento da antena em 67%. Em comparação com uma antena tradicional, o sistema MBS pode melhorar a distância de conexão E-band em até 50%. Além disso, uma placa de modem com 4 interfaces IF integrados também estará disponível no IDU modular da série NR9000, permitindo reduzir o consumo de energia em 50% e otimizar a utilização do rack.

Com o desenvolvimento do ecossistema 5G, haverá mais conexões e serviços dependentes do 5G, o que impulsionará continuamente a evolução da rede. A solução UniSite da ZTE para todos os cenários ajuda as operadoras a construir uma rede 5G de última geração e com o menor custo total de propriedade para inspirar a economia digital.

