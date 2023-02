ZTE lanceert UniSite-oplossing en productreeks voor alle scenario's op MWC 2023

Operatoren helpen bij de uitbouw van een uiterst eenvoudig, zeer efficiënt en op alle banden samenwerkend 5G-netwerk

Operatoren helpen bij de uitbouw van een ultiem 5G-netwerk met de laagste TCO om de digitale economie te inspireren

BARCELONA, Spanje, 28 februari 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, heeft op het Mobile World Congress in Barcelona, Spanje, zijn all-scenario 5G UniSite-oplossing en een reeks toonaangevende innovatieve producten vrijgegeven. Doel daarbij is operatoren te helpen een toekomstgericht 5G-netwerk uit te bouwen dat uiterst eenvoudig, zeer efficiënt en op alle banden samenwerkt.

Unieke 12TR tri-sector Ultra Breedband Radio (UBR) voor eenvoudigste site-oplossing

Nu de wereldwijde commercialisering van 5G in de lift zit, brengen de bestaande FDD-banden de evolutie naar 5G in een stroomversnelling. De factor van sterk gefragmenteerde spectrums heeft echter vele uitdagingen met zich meegebracht, zoals een groot aantal radio-eenheden, beperkte torenruimte en hoge O&M-kosten.

De 12TR UBR van ZTE is uniek in de industrie en integreert 1,8 GHz en 2,1 GHz en tri-sector in één box met 12×120W ultrahoog uitgangsvermogen, wat zowel de ervaringen van bestaande RAT's als de evolutie naar 5G garandeert.

Voor de 12TR UBR die werkt met de laagfrequente tri-sector 6TR UBR volstaan slechts twee radio-eenheden om 5 FDD-banden te ondersteunen, waardoor de site-oplossing sterk vereenvoudigd wordt. Vergeleken met de traditionele oplossing kan het energieverbruik met 30% worden verminderd. Bovendien kunnen de bestaande antennes, voedingsmodules, batterijen en andere infrastructuur maximaal worden hergebruikt, wat leidt tot een nog lagere TCO.

Seriële UBR met hoog vermogen voor RAN-sharing

In het 5G-tijdperk is RAN-sharing voor steeds meer operatoren de economisch meest haalbare keuze geworden. De seriële UBR-producten van ZTE kunnen voldoen aan de multi-band, high-power en easy-deployment vereisten van RAN-sharing.

De seriële UBR-producten ondersteunen combinaties van meerdere frequentiebanden van Sub-3GHz en Sub-1GHz, alsmede gediversifieerd zendvermogen van 4×120W tot 4×180W. Ook kunnen de vermogensbronnen op verzoek worden verdeeld over verschillende frequentiebanden.

Van deze producten biedt de 1,8 GHz + 2,1 GHz + 2,6 GHz tri-band UBR het grootste zendvermogen in de sector - 4×180W, met flexibele ondersteuning van multi-operator RAN-sharing, terwijl de unieke 900MHz + 1,8 GHz + 2,1 GHz tri-band UBR de drie meest gebruikte FDD-banden integreert, waardoor een minimale torenruimte wordt bereikt.

128TR extreem grote antenne-array AAU voor toekomstige ultragrote capaciteit

Voor de toekomstige vraag naar ultragrote capaciteit in dichtbevolkte steden lanceerde ZTE een extreem grote antenne-array AAU in de sub-6GHz band. Daarin is het aantal transceiverkanalen verdubbeld van de traditionele 64TR tot 128TR, en het aantal gerelateerde antenne-elementen is verdubbeld van 192 tot 384 om de dekking en de capaciteit te vergroten.

Dankzij de innovatie van de architectuur en het algoritme kan de 128TR AAU de dichte stedelijke dekking met 3 dB verbeteren. Wat nog belangrijker is, hij kan 32 downlink-gegevensstromen en 24 uplink-gegevensstromen verwerken. Daardoor kan de piekdoorvoer van de cel 10 Gbps bereiken en kunnen de gemiddelde doorvoer van de cel en de ervaring van de randgebruiker ook sterk worden verbeterd.

mmWave ultra-grote bandbreedte AAU en MiCell voor meer scenario's

Voor verkeershotspots, site wireless backhaul, ondernemingen of huishoudens fixed wireless access (FWA) heeft ZTE een mmWave 8T8R AAU gelanceerd met 1,6GHz ultra-grote bandbreedte, die tot 25Gbps piekdoorvoer haalt. Bovendien kan dit product flexibel worden opgesplitst in twee 4T4R-cellen, waardoor meer extra toepassingen op dezelfde site mogelijk zijn.

MiCell, ZTE's innovatieve mmWave gedistribueerde microceloplossing haalt tot 4Gbps doorvoer per RF-kop. Deze oplossing kan voldoen aan de ultrahoge verkeersvraag van stadions, tentoonstellingen, vervoersknooppunten en andere plaatsen. Daarnaast is flexibele aanpassing mogelijk aan de uiteenlopende toepassingsvereisten van ultrahoge capaciteit, lage latentie en hoge betrouwbaarheid in B2B-scenario's zoals slimme fabrieken.

Door het innovatieve architectuurontwerp van MiCell worden de Intermediate Frequency (IF)-modules verplaatst van RF heads naar BBU om IF resource pooling te bereiken, die dynamisch kan worden gedeeld door alle RF heads. Deze architectuur minimaliseert de complexiteit van de RF-kop, waardoor deze veel kleiner en lichter wordt.Ook het stroomverbruik kan aanzienlijk worden verminderd. Dankzij bovenstaande innovaties bereikt MiCell een flexibele en efficiënte inzet en een soepele uitbreiding van de dekking op verzoek.

iEasylink multi-band backhaul en MBS om betrouwbaarheid en afstand te verbeteren

Als nieuw lid van de iEasylink microgolfoplossing lanceerde ZTE het ultracompacte multi-band (1×E-band en 4×normale band) full outdoor toestel NR9961 en de multi-band antenne (3 banden in 1) met Millimeter Beam Stabilization (MBS). Deze oplossing biedt een veel betrouwbaardere 10Gbps-verbinding met de eenvoudigste hardware, waardoor de installatie en het uitlijnen van de antenne met 67% minder werklast wordt vereenvoudigd. Vergeleken met traditionele antennes kan MBS de E-band verbindingsafstand efficiënt verbeteren tot 50%. Bovendien zal een modemkaart met 4 IF-interfaces ook beschikbaar zijn op de modulaire IDU van de NR9000-reeks, die het stroomverbruik met 50% kan verminderen en het gebruik van het rack kan verhogen.

Met de ontwikkeling van het 5G-ecosysteem zullen er meer verbindingen en diensten door 5G worden gedragen, wat de netwerkevolutie blijvend stimuleert. ZTE's all-scenario UniSite-oplossing helpt operatoren een ultiem 5G-netwerk te bouwen met de laagste TCO om de digitale economie te inspireren.

PERSCONTACT:

ZTE Corporation Communications

E-mail: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation