ZTE lançará o primeiro smartphone 5G do mundo com câmara sob a tela em primeiro de setembro de 2020

SHENZHEN, China, 17 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063, SZ), uma importante provedora internacional de soluções tecnológicas de telecomunicações, empresas e tecnologias de consumo para a internet móvel, anunciou hoje que lançará o ZTE Axon 20 5G na China em primeiro de setembro de 2020. O dispositivo será o primeiro smartphone 5G do mundo de produção em massa com câmara sob a tela, assinalando outro marco da exploração da ZTE do smartphone verdadeiramente com tela total.

Com o objetivo de proporcionar continuamente aos consumidores experiências de usuário sem precedentes, a ZTE está empenhada em acelerar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. A ZTE obteve muitos avanços na área de telas para smartphones, incluindo o lançamento da primeira tela sensível ao toque do mundo, o primeiro smartphone com tela de efeito 3D a olho nu do mundo e o primeiro smartphone de tela dupla dobrável do mundo.

Em 2019, a ZTE tomou a liderança no lançamento do primeiro smartphone comercial 5G, o ZTE Axon 10 Pro 5G, na China, nos países nórdicos e no Oriente Médio. O dispositivo apresenta uma tela compacta, com uma curva única, e usa as avançadas tecnologias de embalagem Oncell-Metal Mesh e COP.

Todos os principais participantes do setor estão trabalhando no smartphone com câmara sob a tela. Os consumidores também testemunharam a evolução dos tipos de telas dos smartphones, desde a tela com entalhe, passando pela tela com entalhe de gota d'água, até a tela com punch-hole.

Ao lançar o primeiro smartphone 5G do mundo com câmara sob a tela, a ZTE promoverá ainda mais o desenvolvimento de tecnologias de telas no setor de smartphones, trazendo assim experiências revolucionárias a todos os consumidores.

A ZTE é uma provedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções tecnológicas empresariais para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. A empresa se empenha em fornecer aos clientes inovações integradas de ponta a ponta para proporcionar excelência e valor à medida que os setores de telecomunicações e de tecnologia da informação convergem. Cotada nas bolsas de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H: 0763.HK /código de ação A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

