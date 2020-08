ZTE lanceert on 1 september 2020 's werelds eerste 5G smartphone met een camera onder het scherm

SHENZHEN, China, 17 augustus 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, kondigde vandaag aan dat het op 1 september 2020 in China zijn nieuwe 5G smartphone ZTE Axon 20 5G zal lanceren. Het apparaat zal 's werelds eerste in massa geproduceerde 5G smartphone met een camera onder het scherm zijn, wat een nieuwe mijlpaal markeert in ZTE's exploratie van een smartphone met een echt volledig scherm.

ZTE heeft als doel om consumenten continu een ongekende gebruikerservaring te bieden en zet zich in om de ontwikkeling van innovatieve technologieën te versnellen. ZTE heeft talrijke doorbraken gerealiseerd op het gebied van smartphone-schermen, inclusief de lancering van het eerste drukgevoelige scherm, de eerste smartphone met een 3D-scherm voor het blote oog, en 's werelds eerste opvouwbare smartphone met twee schermen.

In 2019 nam ZTE de leiding met de lancering in China, de Scandinavische landen en het Midden-Oosten van de eerste commerciële 5G smartphone, de ZTE Axon 10 Pro 5G. Het apparaat heeft een compact en uniek gebogen scherm, en maakt gebruik van geavanceerd Oncell-metaal gaas en COP-verpakkingstechnologieën.

Alle grote spelers in de industrie hebben gewerkt aan smartphones waarbij de camera zich onder het scherm bevindt. Consumenten zijn getuige geweest van de evolutie van het smartphone-scherm, van een notch-scherm, water-drop notch-scherm, pop-up selfie camera smartphone, tot en met het hole punch-scherm.

Door 's werelds eerste 5G smartphone met een camera onder het scherm te lanceren zal ZTE de ontwikkeling van schermtechnologieën in de smartphone-sector verder bevorderen, waardoor alle consumenten revolutionaire ervaringen zullen kunnen hebben.

ZTE is een aanbieder van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en enterprise technologie-oplossingen voor consumenten, telecommunicatiemaatschappijen, bedrijven en klanten in de publieke sector. Het bedrijf is toegewijd aan het bieden van geïntegreerde end-to-end innovaties om klanten excellentie en waarde te leveren terwijl de sectoren telecommunicatie en informatietechnologie samenkomen. ZTE is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), en ZTE verkoopt zijn producten en diensten in meer dan 160 verschillende landen.

