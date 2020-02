ZTE lance la solution SuperDSS, unique dans le secteur, pour le partage dynamique du spectre tri-RAT

SHENZHEN, Chine, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, lance aujourd'hui sa solution SuperDSS, unique dans le secteur, pour le partage dynamique du spectre tri-RAT (technologie d'accès radio triple). Il s'agit d'une grande nouveauté pour la solution Magic Radio Pro à l'ère de la 5G en vue de réaliser un partage du spectre multi-RAT (technologie d'accès radio multiple) lorsque l'on réaménage les bandes FDD existantes pour la 5G. Capable de partager le spectre dynamique entre les 2G/4G/5G et les 3G/4G/5G, SuperDSS est la solution idéale pour déployer rapidement la 5G, tout en assurant des services vocaux traditionnels sur les bandes de 1 800 ou 2 100 MHz, pour maximiser le retour sur investissement du spectre.

ZTE tire parti de ses technologies de pointe et de sa vaste expérience en matière de déploiement commercial du partage du spectre, pour lancer cette solution de partage dynamique du spectre tri-RAT dans le cadre de sa célèbre solution Magic Radio Pro - en plus de sa solution dual-RAT -, permettant aux opérateurs une plus grande souplesse de déploiement de la 5G. Une fois de plus, ZTE est à la pointe de l'innovation technologique dans ce domaine.

SuperDSS de ZTE prend en charge le partage dynamique complet 2G/4G/5G ou 3G/4G/5G et la bande de 1 800 ou de 2 100 MHz, permettant également une utilisation du spectre en 2G ou 3G à la demande, tout en assurant un maximum de ressources de spectre pour le LTE et la NR, offrant ainsi le meilleur équilibre entre le service vocal traditionnel et le service 5G. Pour la bande de 20 MHz par exemple, au moins une porteuse UMTS est réservée aux besoins vocaux des utilisateurs UMTS, de sorte que le DSS 4G/5G ne peut se faire qu'avec une bande de 15 MHz, alors qu'avec le SuperDSS de ZTE, les 3G, 4G et 5G peuvent partager toute la bande de 20 MHz, la bande de porteuse UMTS pouvant être ajustée en temps réel en fonction des besoins du service.

La solution ZTE Magic Radio Pro est la solution de partage dynamique du spectre multi-RAT la plus complète du secteur, proposant un partage dynamique du spectre allant jusqu'à sept modalités, avec cinq technologies d'accès radio (GSM, UMTS, LTE, NB-IdO et NR). Leader de l'innovation dans ce domaine, ZTE a accumulé une vaste expérience dans le partage dynamique du spectre multi-RAT depuis 2014, aidant les opérateurs à améliorer l'expérience des utilisateurs et la compétitivité du marché, tout en facilitant l'élimination sans heurt des technologies actuelles et la mise en place fluide de nouvelles technologies, améliorant grandement l'efficacité des investissements des opérateurs.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour le grand public, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, l'entreprise s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour offrir excellence et valeur ajoutée à mesure que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

