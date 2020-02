ZTE lanceert een unieke SuperDSS-solution voor tri-RAT dynamic spectrum sharing

SHENZHEN, China, 18 februari 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag de lancering bekendgemaakt van haar SuperDSS-solution, een voor de branche unieke solution voor tri-RAT dynamic spectrum sharing. Dit is een grote innovatieve stap voorwaarts van de Magic Radio Pro-solution in het 5G-tijdperk voor het bereiken van multi-RAT spectrum sharing bij de omvorming van oude FDD-banden voor 5G. SuperDSS is in staat tot dynamic spectrum sharing tussen zowel 2G/4G/5G als 3G/4G/5G en is daarmee ideaal voor snelle 5G-inzet en biedt tegelijkertijd oude spraakdienstervaringen over een 1800MHz- of 2100MHz-band, ter maximalisering van het investeringsrendement over het spectrum.

ZTE maakt gebruik van haar geavanceerde technologieën en rijke commerciële implementatie-ervaringen op het gebied van spectrum sharing om deze tri-RAT dynamic spectrum sharing-solution te lanceren, als onderdeel van haar beroemde Magic Radio Pro-solution, en in aanvulling op de duale RAT-versies. De solution biedt beheerders veel meer flexibiliteit bij de inzet van 5G en zet wederom de toon in de branche met haar technologische innovatie.

ZTE's SuperDSS ondersteunt volledig dynamisch delen via 2G/4G/5G of 3G/4G/5G, gelijktijdig over een 1800MHz- of 2100MHz-band, ook voor spectrumgebruik op aanvraag door 2G en 3G en geeft tegelijkertijd zoveel spectrumbronnen als mogelijk voor LTE en NR. Dit biedt zowel oude spraakdiensten als 5G-services met een optimale balans. Bij bijvoorbeeld de 20MHz-bandbreedte is ten minste één UMTS-provider gereserveerd voor de stemvereisten van de UMTS-gebruikers, dus kan de 4G/5G DSS alleen worden uitgevoerd op de 15MHz-bandbreedte. Met ZTE SuperDSS kunnen 3G, 4G en 5G de 20MHz-bandbreedte geheel delen en kan de bandbreedte van de UMTS-provider in realtime worden aangepast naar gelang de service-eisen.

De Magic Radio Pro-solution van ZTE is de meest uitgebreide multi-RAT dynamic spectrum sharing-solution in de branche. Het biedt dynamic spectrum sharing voor tot zeven scenario's met vijf toegangstechnologieën (GSM, UMTS, LTE, NB-IoT and NR). Als een innovatieve leider op dit gebied, heeft ZTE sinds 2014 rijke ervaringen opgedaan in multi-RAT dynamic spectrum sharing. Zo heeft ZTE beheerders geholpen bij het verbeteren van gebruikerservaringen en haar concurrentiepositie in de markt en een soepele uitfasering van de oude technologieën en een soepele implementatie van de nieuwe mogelijk gemaakt, met een sterke verbetering van de investeringsefficiëntie van de beheerders.

ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, serviceproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.

Mediacontacten:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation